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Такі баклажани будете їсти кілограмами: найсмачніша вечеря для всієї родини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Від цих запечених баклажанів не відірветь близьких
Від цих запечених баклажанів не відірветь близьких. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Рецепт, який захочеться готувати щодня

З появою в магазинах баклажанів досвідчені кулінари не мають питань, ніж нагодувати свою родину. Один тільки шницель із баклажан чого вартий!

Сьогодні разом зі "Школою життя" ми запечемо у духовці фаршировані баклажани. Такі "човники" точно не набриднуть і стануть частими "гостями" на вашому столі.

Як приготувати баклажани в духовці

Інгредієнти:

  • баклажани – 3 шт.;
  • соняшникова олія – 50 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • спеції – на свій смак.

Начинка:

  • фарш — 350 гр.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • болгарський перець – 1 шт.;
  • часник — 1-2 зуб.;
  • помідор – 1 шт.;
  • сіль, спеції – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани миємо і розрізаємо вздовж навпіл.
  2. Форму змащуємо олією. Викладаємо баклажани, змащуємо олією та спеціями, запікаємо в духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин.
  3. Цибулю, моркву, болгарський перець та фарш смажимо на сковороді до готовності. Солимо, додаємо спеції, часник та дрібно нарізані помідори, смажимо протягом 5 хвилин.
  4. У баклажанах ложкою робимо поглиблення та заповнюємо начинкою з фаршу. Зверху викладаємо часточки помідорів та посипаємо сиром. Запікаємо ще протягом 20 хвилин. Вечеря готова!

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#Рецепт #Баклажани #Готуємо вдома