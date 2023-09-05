Такі баклажани будете їсти кілограмами: найсмачніша вечеря для всієї родини

Рецепт, який захочеться готувати щодня

З появою в магазинах баклажанів досвідчені кулінари не мають питань, ніж нагодувати свою родину. Один тільки шницель із баклажан чого вартий!

Сьогодні разом зі "Школою життя" ми запечемо у духовці фаршировані баклажани. Такі "човники" точно не набриднуть і стануть частими "гостями" на вашому столі.

Як приготувати баклажани в духовці

Інгредієнти:

баклажани – 3 шт.;

соняшникова олія – 50 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

спеції – на свій смак.

Начинка:

фарш — 350 гр.;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

часник — 1-2 зуб.;

помідор – 1 шт.;

сіль, спеції – на свій смак.

Спосіб приготування:

Баклажани миємо і розрізаємо вздовж навпіл. Форму змащуємо олією. Викладаємо баклажани, змащуємо олією та спеціями, запікаємо в духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин. Цибулю, моркву, болгарський перець та фарш смажимо на сковороді до готовності. Солимо, додаємо спеції, часник та дрібно нарізані помідори, смажимо протягом 5 хвилин. У баклажанах ложкою робимо поглиблення та заповнюємо начинкою з фаршу. Зверху викладаємо часточки помідорів та посипаємо сиром. Запікаємо ще протягом 20 хвилин. Вечеря готова!

Пропонуємо також приготувати мариновані баклажани за рецептом "Телеграфа". Смачного!