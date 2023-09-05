Такі баклажани будете їсти кілограмами: найсмачніша вечеря для всієї родини
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Рецепт, який захочеться готувати щодня
З появою в магазинах баклажанів досвідчені кулінари не мають питань, ніж нагодувати свою родину. Один тільки шницель із баклажан чого вартий!
Сьогодні разом зі "Школою життя" ми запечемо у духовці фаршировані баклажани. Такі "човники" точно не набриднуть і стануть частими "гостями" на вашому столі.
Як приготувати баклажани в духовці
Інгредієнти:
- баклажани – 3 шт.;
- соняшникова олія – 50 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- спеції – на свій смак.
Начинка:
- фарш — 350 гр.;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- болгарський перець – 1 шт.;
- часник — 1-2 зуб.;
- помідор – 1 шт.;
- сіль, спеції – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Баклажани миємо і розрізаємо вздовж навпіл.
- Форму змащуємо олією. Викладаємо баклажани, змащуємо олією та спеціями, запікаємо в духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин.
- Цибулю, моркву, болгарський перець та фарш смажимо на сковороді до готовності. Солимо, додаємо спеції, часник та дрібно нарізані помідори, смажимо протягом 5 хвилин.
- У баклажанах ложкою робимо поглиблення та заповнюємо начинкою з фаршу. Зверху викладаємо часточки помідорів та посипаємо сиром. Запікаємо ще протягом 20 хвилин. Вечеря готова!
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