Такі пісочні кільця з горіхами в дитинстві наминали ви, їх полюблять і ваші діти

Готуватимете тільки так!

Ніжним печивом з будь-яким напоєм ми із задоволенням снідаємо чи перекушуємо. Коли дивимося на асортименти в супермаркеті, здається, що краще купити печиво, ніж спекти. Але тільки не пісочні кільця з дитинства!

Пам’ятаєте це печиво? Його часто пекли наші мами та бабусі, тож у багатьох такі кільця асоціюються з дитинством. Спробуйте приготувати його за рецептом Shuba — і ваші діти полюблять цю смакоту так само як і ви.

Як приготувати пісочні кільця з горіхами

Інгредієнти на 10 порцій:

масло вершкове 82% — 200 г;

цукор — 130 г;

борошно — 300 г;

яйце куряче, велике — 1 шт.;

розпушувач — 1/2 ч. л.;

волоські горіхи — 100 г;

цукор ванільний – 1 ч. л.;

жовтки курячі — 1 шт.

Спосіб приготування:

У глибоку миску всипте борошно, ванільний цукор, розпушувач і цукор, перемішайте цукрово-борошняну суміш. Охолодіть вершкове масло, наріжте його на шматочки та додайте до суміші. Протріть її в крихту, додайте сире яйце і замісіть руками пластичне і ніжне тісто. Покладіть у пакет і на 30 хвилин відправте у холодильник. Через зазначений час розкотіть його на поверхні, присипаній борошном в пласт товщиною приблизно 1 сантиметр і виріжте кільця будь-якого діаметру. Великі кільця зручно вирізати кухлем, а маленькі кільця – пробкою від пластикової пляшки. Форму застеліть пергаментом або килимком для випічки, перекладіть кільця. Змастіть верх збитим жовтком і посипте рубаними горіхами. Печиво випікайте у розігрітій духовці на 180 ° C 25 хвилин.

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