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Краще хачапурі та смачніше котлет: від незвичайних шніцелів із яйцем усі ахнуть від захоплення

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий шніцель ви ще не куштували
Такий шніцель ви ще не куштували. Фото shuba.life

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Якщо ваші близькі просять урізноманітнити "котлетне" меню, пропонуємо приготувати шніцель. Але не простий, а схожий на хачапур без тесту.

Такий хрумкий і соковитий свинячий шніцель за рецептом Shuba стане однією з ваших улюблених страв, як тільки ви його спробуєте. Дуже простий у приготуванні, але божественно смачний шніцель тепер буде на вашому столі щодня!

Як приготувати шніцель з яйцем

Інгредієнти на 8 порцій:

  • свинина — 700 г;
  • батон — 100 г;
  • молоко 3,2% — 0.5 склянки;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • яйце куряче, велике — 9 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • сіль, чорний перець, приправа "Хмелі-сунелі", зелень — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Свинину промийте, обсушіть, наріжте невеликими шматочками та пропустіть через м’ясорубку або перебийте разом із цибулею у блендері.
  2. Батон замочіть у молоці на 10 хвилин. Молоко злийте, відіжміть хліб і додайте у фарш, все знову збийте в блендері до однорідності.
  3. В отриману суміш додайте спеції та молоко з-під хліба, перемішайте. Додайте 1 яйце і знову перемішайте до однорідності.
  4. З фаршу, що вийшов, зліпите "човники" з поглибленням усередині та викладіть їх на змащене маслом деко. Поставте в духовку на 180°С на 20 хвилин.
  5. Шніцелі дістаньте з духовки та присипте твердим сиром тертим, вбийте в кожне поглиблення по яйцю і поставте в духовку ще на 20 хвилин.

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#Рецепт #М'ясо #Готуємо вдома