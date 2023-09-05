Краще хачапурі та смачніше котлет: від незвичайних шніцелів із яйцем усі ахнуть від захоплення
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Якщо ваші близькі просять урізноманітнити "котлетне" меню, пропонуємо приготувати шніцель. Але не простий, а схожий на хачапур без тесту.
Такий хрумкий і соковитий свинячий шніцель за рецептом Shuba стане однією з ваших улюблених страв, як тільки ви його спробуєте. Дуже простий у приготуванні, але божественно смачний шніцель тепер буде на вашому столі щодня!
Як приготувати шніцель з яйцем
Інгредієнти на 8 порцій:
- свинина — 700 г;
- батон — 100 г;
- молоко 3,2% — 0.5 склянки;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- яйце куряче, велике — 9 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- сіль, чорний перець, приправа "Хмелі-сунелі", зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Свинину промийте, обсушіть, наріжте невеликими шматочками та пропустіть через м’ясорубку або перебийте разом із цибулею у блендері.
- Батон замочіть у молоці на 10 хвилин. Молоко злийте, відіжміть хліб і додайте у фарш, все знову збийте в блендері до однорідності.
- В отриману суміш додайте спеції та молоко з-під хліба, перемішайте. Додайте 1 яйце і знову перемішайте до однорідності.
- З фаршу, що вийшов, зліпите "човники" з поглибленням усередині та викладіть їх на змащене маслом деко. Поставте в духовку на 180°С на 20 хвилин.
- Шніцелі дістаньте з духовки та присипте твердим сиром тертим, вбийте в кожне поглиблення по яйцю і поставте в духовку ще на 20 хвилин.
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