Бутерброди з намазкою за цим рецептом проситимуть на сніданок, обід та вечерю
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Раз-два — і готове
Паштети та різні намазки – ідеальні закуски для будь-якого святкового столу чи домашнього ситного перекусу. Немає жодних причин, щоб їх не полюбити усією душею. Це просто і швидко, можна проявити всю свою творчість і вигадати десятки смакових поєднань. Намазки можна готувати з різних продуктів, з майонезом і без, а для легшого варіанту можна використовувати в основі варені яйця,
Саме таку намазку сьогодні разом із Foodoboz приготуємо. Для пікантності смаку додамо улюблену зелень та часник. Заправити намазку можна майонезом або сметаною для кориснішого варіанту. Просте в приготуванні, але смачна страва може вгамувати ваш голод.
Як приготувати намазку з яєць
Інгредієнти:
- яйця — 5 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- сир твердий — 35 г;
- гірчиця у зернах — 1 ч. л.;
- сіль, сметана, чорний перець великого помелу, кріп, зелена цибуля — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця відваріть та наріжте кубиками.
- Зелень подрібніть.
- Натріть сир, додайте спеції, гірчицю та сметану.
- Перемішайте все до однорідності та намазуйте на хліб.
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