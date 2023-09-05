Бутерброди з намазкою за цим рецептом проситимуть на сніданок, обід та вечерю

Раз-два — і готове

Паштети та різні намазки – ідеальні закуски для будь-якого святкового столу чи домашнього ситного перекусу. Немає жодних причин, щоб їх не полюбити усією душею. Це просто і швидко, можна проявити всю свою творчість і вигадати десятки смакових поєднань. Намазки можна готувати з різних продуктів, з майонезом і без, а для легшого варіанту можна використовувати в основі варені яйця,

Саме таку намазку сьогодні разом із Foodoboz приготуємо. Для пікантності смаку додамо улюблену зелень та часник. Заправити намазку можна майонезом або сметаною для кориснішого варіанту. Просте в приготуванні, але смачна страва може вгамувати ваш голод.

Як приготувати намазку з яєць

Інгредієнти:

яйця — 5 шт.;

часник — 1 зубчик;

сир твердий — 35 г;

гірчиця у зернах — 1 ч. л.;

сіль, сметана, чорний перець великого помелу, кріп, зелена цибуля — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця відваріть та наріжте кубиками. Зелень подрібніть. Натріть сир, додайте спеції, гірчицю та сметану. Перемішайте все до однорідності та намазуйте на хліб.

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