Грибочки як свіжі: цю найпростішу заготівлю взимку з’їдять до останньої банки
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Для маринування підійдуть будь-які гриби
Ми розповідали, як смачно закрити на зиму огірочки. Тепер ділимось дуже простим рецептом маринованих грибочків. Зберігаючись у цьому маринаді, вони мають смак свіжих грибів.
Для маринування можна використати будь-які лісові гриби — бажано обрати молоденькі та міцні. Рецептом поділились на порталі babusyni-retsepty.com.ua.
Інгредієнти:
- Вода – 1 літр
- Цукор – 3 ст.л.
- Сіль – 1 ст.л. з невеликою гіркою
- Оцтова есенція 70% – 1 ст.л.
На одну банку:
- Лавровий листок маленький – 1 шт.
- Часник – 1 зубчик
- Перець горошком – 3-5 шт.
- Гвоздика – 1 шт.
- Перець запашний – 1 шт.
- Кріп сушений – 1 дрібку
Спосіб приготування:
- Гриби чистимо від забруднень. Перекладаємо їх у велику миску, заливаємо трохи теплою водою. Додаємо сіль — приблизно 1/2 склянки на 4-5 літрів води. Так залишаємо гриби на 1 годину.
- Промиваємо гриби під проточною водою. Перекладаємо їх в каструлю та заливаємо холодною водою. Варимо на помірному вогні близько 20 хвилин після закипання, знімаючи піну.
- В окрему каструлю вливаємо воду, додаємо сіль та цукор. Доводимо до кипіння та розмішуємо гранули. Вливаємо оцтову есенцію.
- Відкидаємо гриби на друшляк. Викладаємо їх в каструлю з маринадом і доводимо до кипіння.
- У стерильні банки викладаємо лавровий лист, часник, перець горошком. Додаємо також запашний перець, сушений кріп та гвоздику.
- Викладаємо гриби з маринадом та закриваємо їх стерильними кришками. Зберігаємо в холодильнику або при кімнатній температурі.
Гриби чудово зберігаються і довго залишаються смачними. Також ми розповідали, як смачно закрити баклажани.