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Грибочки як свіжі: цю найпростішу заготівлю взимку з’їдять до останньої банки

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Такі мариновані гриби на смак як свіжі Новина оновлена 05 вересня 2023, 12:00
Такі мариновані гриби на смак як свіжі. Фото 24 канал

Для маринування підійдуть будь-які гриби

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму огірочки. Тепер ділимось дуже простим рецептом маринованих грибочків. Зберігаючись у цьому маринаді, вони мають смак свіжих грибів.

Для маринування можна використати будь-які лісові гриби — бажано обрати молоденькі та міцні. Рецептом поділились на порталі babusyni-retsepty.com.ua.

Інгредієнти:

  • Вода – 1 літр
  • Цукор – 3 ст.л.
  • Сіль – 1 ст.л. з невеликою гіркою
  • Оцтова есенція 70% – 1 ст.л.

На одну банку:

  • Лавровий листок маленький – 1 шт.
  • Часник – 1 зубчик
  • Перець горошком – 3-5 шт.
  • Гвоздика – 1 шт.
  • Перець запашний – 1 шт.
  • Кріп сушений – 1 дрібку

Спосіб приготування:

  1. Гриби чистимо від забруднень. Перекладаємо їх у велику миску, заливаємо трохи теплою водою. Додаємо сіль — приблизно 1/2 склянки на 4-5 літрів води. Так залишаємо гриби на 1 годину.
  2. Промиваємо гриби під проточною водою. Перекладаємо їх в каструлю та заливаємо холодною водою. Варимо на помірному вогні близько 20 хвилин після закипання, знімаючи піну.
  3. В окрему каструлю вливаємо воду, додаємо сіль та цукор. Доводимо до кипіння та розмішуємо гранули. Вливаємо оцтову есенцію.
  4. Відкидаємо гриби на друшляк. Викладаємо їх в каструлю з маринадом і доводимо до кипіння.
  5. У стерильні банки викладаємо лавровий лист, часник, перець горошком. Додаємо також запашний перець, сушений кріп та гвоздику.
  6. Викладаємо гриби з маринадом та закриваємо їх стерильними кришками. Зберігаємо в холодильнику або при кімнатній температурі.

Гриби чудово зберігаються і довго залишаються смачними. Також ми розповідали, як смачно закрити баклажани.

Теги:
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