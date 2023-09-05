Грибочки як свіжі: цю найпростішу заготівлю взимку з’їдять до останньої банки

Для маринування підійдуть будь-які гриби

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму огірочки. Тепер ділимось дуже простим рецептом маринованих грибочків. Зберігаючись у цьому маринаді, вони мають смак свіжих грибів.

Для маринування можна використати будь-які лісові гриби — бажано обрати молоденькі та міцні. Рецептом поділились на порталі babusyni-retsepty.com.ua.

Інгредієнти:

Вода – 1 літр

Цукор – 3 ст.л.

Сіль – 1 ст.л. з невеликою гіркою

Оцтова есенція 70% – 1 ст.л.

На одну банку:

Лавровий листок маленький – 1 шт.

Часник – 1 зубчик

Перець горошком – 3-5 шт.

Гвоздика – 1 шт.

Перець запашний – 1 шт.

Кріп сушений – 1 дрібку

Спосіб приготування:

Гриби чистимо від забруднень. Перекладаємо їх у велику миску, заливаємо трохи теплою водою. Додаємо сіль — приблизно 1/2 склянки на 4-5 літрів води. Так залишаємо гриби на 1 годину. Промиваємо гриби під проточною водою. Перекладаємо їх в каструлю та заливаємо холодною водою. Варимо на помірному вогні близько 20 хвилин після закипання, знімаючи піну. В окрему каструлю вливаємо воду, додаємо сіль та цукор. Доводимо до кипіння та розмішуємо гранули. Вливаємо оцтову есенцію. Відкидаємо гриби на друшляк. Викладаємо їх в каструлю з маринадом і доводимо до кипіння. У стерильні банки викладаємо лавровий лист, часник, перець горошком. Додаємо також запашний перець, сушений кріп та гвоздику. Викладаємо гриби з маринадом та закриваємо їх стерильними кришками. Зберігаємо в холодильнику або при кімнатній температурі.

Гриби чудово зберігаються і довго залишаються смачними. Також ми розповідали, як смачно закрити баклажани.