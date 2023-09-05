Банка рибки та два кабачки: бюджетна страва нагодує всю сім’ю

Ви могли не знати про такий спосіб приготування

Ми розповідали, як смачно приготувати кабачки. Але про те, що їх буде дуже смачно спекти з консервованим тунцем, ви могли не знати.

Разом із порталом "Бабусині рецепти" розповідаємо, як приготувати просту та цікаву запіканку з тунця та кабачка. Виходить дуже ситно та смачно.

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

кріп – 1 пучок;

яйця – 3 шт.;

чорний перець – дрібка;

майонез – 2 ст. л.;

борошно – 3 ст. л.;

розпушувач – ст. л.;

консервований тунець – 200 г;

варені яйця – 2 шт.;

сир – 100 г;

панірувальні сухарі – ст. л.

Спосіб приготування:

Видаляємо у кабачків плодоніжки та натираємо на крупну тертку. Кабачкову масу солимо і залишаємо на 15 хвилин. За цей час овочі повинні пустити сік. Віджимаємо кабачкову масу від рідини, перекладаємо в миску. Цибулю дрібно нарізаємо, відправляємо до кабачкової суміші. Шинкуємо кріп. Разом із сирими яйцями відправляємо кріп в миску до цибулі та кабачків. Посипаємо суміш чорним перцем, додаємо майонез та борошно. Ретельно перемішуємо. Варені яйця чистимо, нарізаємо дрібним кубиком, змішуємо з тунцем. В цю суміш додаємо натертий на тертці сир. Форму для запікання змащуємо олією, посипаємо дно панірувальними сухарями. Половину кабачкової маси викладаємо у форму, вирівнюємо. Викладаємо суміш тунця, яйця та сиру, теж розрівнюємо. На начинку викладаємо другу частину кабачкової маси. Ставимо запіканку в заздалегідь розігріту духовку. Запікаємо при 180 градусах орієнтовно 40 хвилин.

Ця запіканка виходить ситною, смачною та ще й бюджетною, особливо в сезон кабачків. Також ми розповідали, як ці корисні овочі готують у Сербії.