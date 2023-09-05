Банка рибки та два кабачки: бюджетна страва нагодує всю сім’ю
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Ви могли не знати про такий спосіб приготування
Ми розповідали, як смачно приготувати кабачки. Але про те, що їх буде дуже смачно спекти з консервованим тунцем, ви могли не знати.
Разом із порталом "Бабусині рецепти" розповідаємо, як приготувати просту та цікаву запіканку з тунця та кабачка. Виходить дуже ситно та смачно.
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- кріп – 1 пучок;
- яйця – 3 шт.;
- чорний перець – дрібка;
- майонез – 2 ст. л.;
- борошно – 3 ст. л.;
- розпушувач – ст. л.;
- консервований тунець – 200 г;
- варені яйця – 2 шт.;
- сир – 100 г;
- панірувальні сухарі – ст. л.
Спосіб приготування:
- Видаляємо у кабачків плодоніжки та натираємо на крупну тертку. Кабачкову масу солимо і залишаємо на 15 хвилин. За цей час овочі повинні пустити сік.
- Віджимаємо кабачкову масу від рідини, перекладаємо в миску. Цибулю дрібно нарізаємо, відправляємо до кабачкової суміші. Шинкуємо кріп.
- Разом із сирими яйцями відправляємо кріп в миску до цибулі та кабачків. Посипаємо суміш чорним перцем, додаємо майонез та борошно. Ретельно перемішуємо.
- Варені яйця чистимо, нарізаємо дрібним кубиком, змішуємо з тунцем. В цю суміш додаємо натертий на тертці сир.
- Форму для запікання змащуємо олією, посипаємо дно панірувальними сухарями. Половину кабачкової маси викладаємо у форму, вирівнюємо. Викладаємо суміш тунця, яйця та сиру, теж розрівнюємо. На начинку викладаємо другу частину кабачкової маси.
- Ставимо запіканку в заздалегідь розігріту духовку. Запікаємо при 180 градусах орієнтовно 40 хвилин.
Ця запіканка виходить ситною, смачною та ще й бюджетною, особливо в сезон кабачків. Також ми розповідали, як ці корисні овочі готують у Сербії.