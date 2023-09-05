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Банка рибки та два кабачки: бюджетна страва нагодує всю сім’ю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудова страва до обіду або вечері
Чудова страва до обіду або вечері. Фото shuba.life

Ви могли не знати про такий спосіб приготування

Ми розповідали, як смачно приготувати кабачки. Але про те, що їх буде дуже смачно спекти з консервованим тунцем, ви могли не знати.

Разом із порталом "Бабусині рецепти" розповідаємо, як приготувати просту та цікаву запіканку з тунця та кабачка. Виходить дуже ситно та смачно.

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • кріп – 1 пучок;
  • яйця – 3 шт.;
  • чорний перець – дрібка;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • борошно – 3 ст. л.;
  • розпушувач – ст. л.;
  • консервований тунець – 200 г;
  • варені яйця – 2 шт.;
  • сир – 100 г;
  • панірувальні сухарі – ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Видаляємо у кабачків плодоніжки та натираємо на крупну тертку. Кабачкову масу солимо і залишаємо на 15 хвилин. За цей час овочі повинні пустити сік.
  2. Віджимаємо кабачкову масу від рідини, перекладаємо в миску. Цибулю дрібно нарізаємо, відправляємо до кабачкової суміші. Шинкуємо кріп.
  3. Разом із сирими яйцями відправляємо кріп в миску до цибулі та кабачків. Посипаємо суміш чорним перцем, додаємо майонез та борошно. Ретельно перемішуємо.
  4. Варені яйця чистимо, нарізаємо дрібним кубиком, змішуємо з тунцем. В цю суміш додаємо натертий на тертці сир.
  5. Форму для запікання змащуємо олією, посипаємо дно панірувальними сухарями. Половину кабачкової маси викладаємо у форму, вирівнюємо. Викладаємо суміш тунця, яйця та сиру, теж розрівнюємо. На начинку викладаємо другу частину кабачкової маси.
  6. Ставимо запіканку в заздалегідь розігріту духовку. Запікаємо при 180 градусах орієнтовно 40 хвилин.

Ця запіканка виходить ситною, смачною та ще й бюджетною, особливо в сезон кабачків. Також ми розповідали, як ці корисні овочі готують у Сербії.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Риба #Запіканка