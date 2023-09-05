Деруни без картоплі: рецепт, який здивує всіх
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Ви могли не знати, але в страву необов’язково класти картоплю
Всі люблять ароматні, золотисті деруни. Але мало хто знає, що їх можна приготувати і без картоплі.
Не менш смачні та оригінальніші деруни можна приготувати з баклажанів. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".
Інгредієнти:
- баклажани – 400 г,
- борошно пшеничне – 4 столові ложки,
- яйця – 1 шт.,
- сода – 1/2 чайної ложки,
- олія – 2 столові ложки,
- часник – 1 зубчик,
- сіль – до смаку.
Спосіб приготування:
- Баклажани миємо, розрізаємо на чотири частини. Натираємо їх на великій тертці. Отриману масу солимо, перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин. Потім — віджимаємо сік, що виділився.
- Подрібнюємо часник, додаємо до баклажанів і перемішуємо. В ароматну масу додаємо яйце, просіюємо борошно з содою, вливаємо олію та перемішуємо до однорідного тіста.
- Оладки викладаємо ложкою на сковороду, розігріту з олією. Смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Такі деруни виходять дуже незвичними і дуже смачними. Ідеально до них пасуватиме соус на основі сметани. Також ми розповідали, як приготувати апетитні кабачкові оладки.