Деруни без картоплі: рецепт, який здивує всіх

Ви могли не знати, але в страву необов’язково класти картоплю

Всі люблять ароматні, золотисті деруни. Але мало хто знає, що їх можна приготувати і без картоплі.

Не менш смачні та оригінальніші деруни можна приготувати з баклажанів. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".

Інгредієнти:

баклажани – 400 г,

борошно пшеничне – 4 столові ложки,

яйця – 1 шт.,

сода – 1/2 чайної ложки,

олія – 2 столові ложки,

часник – 1 зубчик,

сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

Баклажани миємо, розрізаємо на чотири частини. Натираємо їх на великій тертці. Отриману масу солимо, перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин. Потім — віджимаємо сік, що виділився. Подрібнюємо часник, додаємо до баклажанів і перемішуємо. В ароматну масу додаємо яйце, просіюємо борошно з содою, вливаємо олію та перемішуємо до однорідного тіста. Оладки викладаємо ложкою на сковороду, розігріту з олією. Смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Такі деруни виходять дуже незвичними і дуже смачними. Ідеально до них пасуватиме соус на основі сметани. Також ми розповідали, як приготувати апетитні кабачкові оладки.