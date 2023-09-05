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Згущене молоко вдома з трьох інгредієнтів: рецепт простий, а виходить втричі смачніше, ніж магазинне

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Таку згущівку можна додавати до багатьох страв Новина оновлена 05 вересня 2023, 16:26
Таку згущівку можна додавати до багатьох страв. Фото apostrophe.ua

Чудова домашня заготовка

Ми розповідали, як самотужки приготувати томатний кетчуп. Ще одна важлива заготівля, яка, на відміну від цього соусу, не залежить від сезонних продуктів — згущене молоко або ж згущівка.

Приготувати згущене молоко можна і на власній кухні. До того ж, це простіше, ніж може здатися на перший погляд. Ще й інгредієнти потрібні прості. Такий продукт можна додавати до багатьох продуктів. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • склянка молока (3,2% жирності)
  • 180 г цукру
  • 100 г сухого молока.

Спосіб приготування:

  1. Беремо каструлю — високу та з товстим дном. Висипаємо у неї цукор та сухе молоко.
  2. Все перемішуємо, а потім додаємо рідкий продукт. До розчинення цукру перемішуємо вінчиком.
  3. Після кипіння варимо молоко ще хвилин 10. При цьому масу треба постійно помішувати по мірі загустіння.
  4. Готову згущівку переливаємо у банку. Як тільки згущене молоко охолоне, ставимо його в холодильник.

За кілька годин продукт стане ще густішим. Потім згущене молоко можна сміливо подавати — дуже смачно їсти його з тоненькими млинцями.

Теги:
#Рецепт #Молоко #Солодощі