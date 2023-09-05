Згущене молоко вдома з трьох інгредієнтів: рецепт простий, а виходить втричі смачніше, ніж магазинне

Чудова домашня заготовка

Ми розповідали, як самотужки приготувати томатний кетчуп. Ще одна важлива заготівля, яка, на відміну від цього соусу, не залежить від сезонних продуктів — згущене молоко або ж згущівка.

Приготувати згущене молоко можна і на власній кухні. До того ж, це простіше, ніж може здатися на перший погляд. Ще й інгредієнти потрібні прості. Такий продукт можна додавати до багатьох продуктів. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

склянка молока (3,2% жирності)

180 г цукру

100 г сухого молока.

Спосіб приготування:

Беремо каструлю — високу та з товстим дном. Висипаємо у неї цукор та сухе молоко. Все перемішуємо, а потім додаємо рідкий продукт. До розчинення цукру перемішуємо вінчиком. Після кипіння варимо молоко ще хвилин 10. При цьому масу треба постійно помішувати по мірі загустіння. Готову згущівку переливаємо у банку. Як тільки згущене молоко охолоне, ставимо його в холодильник.

За кілька годин продукт стане ще густішим. Потім згущене молоко можна сміливо подавати — дуже смачно їсти його з тоненькими млинцями.