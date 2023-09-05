Згущене молоко вдома з трьох інгредієнтів: рецепт простий, а виходить втричі смачніше, ніж магазинне
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Чудова домашня заготовка
Ми розповідали, як самотужки приготувати томатний кетчуп. Ще одна важлива заготівля, яка, на відміну від цього соусу, не залежить від сезонних продуктів — згущене молоко або ж згущівка.
Приготувати згущене молоко можна і на власній кухні. До того ж, це простіше, ніж може здатися на перший погляд. Ще й інгредієнти потрібні прості. Такий продукт можна додавати до багатьох продуктів. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- склянка молока (3,2% жирності)
- 180 г цукру
- 100 г сухого молока.
Спосіб приготування:
- Беремо каструлю — високу та з товстим дном. Висипаємо у неї цукор та сухе молоко.
- Все перемішуємо, а потім додаємо рідкий продукт. До розчинення цукру перемішуємо вінчиком.
- Після кипіння варимо молоко ще хвилин 10. При цьому масу треба постійно помішувати по мірі загустіння.
- Готову згущівку переливаємо у банку. Як тільки згущене молоко охолоне, ставимо його в холодильник.
За кілька годин продукт стане ще густішим. Потім згущене молоко можна сміливо подавати — дуже смачно їсти його з тоненькими млинцями.