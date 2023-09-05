Фантастичні котлети із дешевої риби: буде смачніше, ніж у ресторані
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Ми розповідали, як готувати дуже смачну українську страву — рибний пиріг "Баба-Шарпанина". Ще один варіант страви з риби — котлети.
Мало хто знає, але навіть із найдешевшої риби можна приготувати смачні рибні котлети. Для приготування яких підійде будь-яка риба. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- філе риби — 300 грамів
- часник — 2 зубчики
- цибуля (краще брати зелену)
- лимонний сік — одна чайна ложка
- панірувальні сухарі
- сіль, перець — до смаку
- сир — 50 грамів
Спосіб приготування:
- Сир – той самий інгредієнт, який зробить котлети з будь-якої риби ніжними, соковитими та смачними. Філе риби можна не пропускати через м’ясорубку, досить порубати ножем.
- У приготований таким чином фарш додаємо подрібнені цибулю та часник. Солимо та перчимо, додаємо натертий сир.
- Все перемішуємо, додаємо лимонний сік. Знову ретельно перемішуємо. Можна злегка відбити об дно миски — щоб котлети краще формувались.
- Ліпимо котлети, обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Котлетки обсмажуємо на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох боків.
- Коли усі котлети обсмажені, ставимо їх в розігріту до 150 градусів духовку ще на 5 хвилин. Якщо котлети маленькі, цей етап можна пропустити.
Такі котлетки виходять дуже смачними, ніжними й соковитими. До них ідеально пасуватиме картопляне пюре.