Фантастичні котлети із дешевої риби: буде смачніше, ніж у ресторані

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Ми розповідали, як готувати дуже смачну українську страву — рибний пиріг "Баба-Шарпанина". Ще один варіант страви з риби — котлети.

Мало хто знає, але навіть із найдешевшої риби можна приготувати смачні рибні котлети. Для приготування яких підійде будь-яка риба. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

філе риби — 300 грамів

часник — 2 зубчики

цибуля (краще брати зелену)

лимонний сік — одна чайна ложка

панірувальні сухарі

сіль, перець — до смаку

сир — 50 грамів

Спосіб приготування:

Сир – той самий інгредієнт, який зробить котлети з будь-якої риби ніжними, соковитими та смачними. Філе риби можна не пропускати через м’ясорубку, досить порубати ножем. У приготований таким чином фарш додаємо подрібнені цибулю та часник. Солимо та перчимо, додаємо натертий сир. Все перемішуємо, додаємо лимонний сік. Знову ретельно перемішуємо. Можна злегка відбити об дно миски — щоб котлети краще формувались. Ліпимо котлети, обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Котлетки обсмажуємо на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох боків. Коли усі котлети обсмажені, ставимо їх в розігріту до 150 градусів духовку ще на 5 хвилин. Якщо котлети маленькі, цей етап можна пропустити.

Такі котлетки виходять дуже смачними, ніжними й соковитими. До них ідеально пасуватиме картопляне пюре.