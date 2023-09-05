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Фантастичні котлети із дешевої риби: буде смачніше, ніж у ресторані

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Від таких котлеток всі будуть у захваті Новина оновлена 05 вересня 2023, 17:19
Від таких котлеток всі будуть у захваті. Фото vikna.tv

Допоможе проста кулінарна хитрість

Ми розповідали, як готувати дуже смачну українську страву — рибний пиріг "Баба-Шарпанина". Ще один варіант страви з риби — котлети.

Мало хто знає, але навіть із найдешевшої риби можна приготувати смачні рибні котлети. Для приготування яких підійде будь-яка риба. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • філе риби — 300 грамів
  • часник — 2 зубчики
  • цибуля (краще брати зелену)
  • лимонний сік — одна чайна ложка
  • панірувальні сухарі
  • сіль, перець — до смаку
  • сир — 50 грамів

Спосіб приготування:

  1. Сир – той самий інгредієнт, який зробить котлети з будь-якої риби ніжними, соковитими та смачними. Філе риби можна не пропускати через м’ясорубку, досить порубати ножем.
  2. У приготований таким чином фарш додаємо подрібнені цибулю та часник. Солимо та перчимо, додаємо натертий сир.
  3. Все перемішуємо, додаємо лимонний сік. Знову ретельно перемішуємо. Можна злегка відбити об дно миски — щоб котлети краще формувались.
  4. Ліпимо котлети, обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Котлетки обсмажуємо на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох боків.
  5. Коли усі котлети обсмажені, ставимо їх в розігріту до 150 градусів духовку ще на 5 хвилин. Якщо котлети маленькі, цей етап можна пропустити.

Такі котлетки виходять дуже смачними, ніжними й соковитими. До них ідеально пасуватиме картопляне пюре.

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#Рецепт #Риба #Котлети