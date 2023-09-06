Рус

Цій страві здивуються навіть грузини: незвичайний рецепт хінкалі з ягодами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такі хінкалі сподобаються навіть затятим м’ясоїдам
Такі хінкалі сподобаються навіть затятим м’ясоїдам. Фото shuba.life

Незвичайна страва із простих продуктів

Якщо йдеться про грузинську кухню, то перша асоціація — це хінкалі. Традиційна страва складається з тіста, загорнутого в мішечок, бульйону всередині мішечка та ароматної начинки. За класичним і найбільш популярним рецептом в якості начинки використовують яловичину.

А що, як начинку використовувати не м’ясо, а ягоди? Ось цьому рецепту Shuba здивуються навіть грузини! Для начинки можна взяти солодкі ягоди (чорниця, малина, полуниця) або навіть кисло-солодкі – вишню, журавлину, смородину.

Як приготувати хінкалі з ягодами

Інгредієнти на 5 порцій

Для киселю:

  • вода — 1.7 л;
  • ягоди — 500 г;
  • цукор — 120 г;
  • крохмаль — 100 г.

Для тіста:

  • борошно — 500 г;
  • вода — 250 мл;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • рослинна олія — 10 мл.

Для начинки

  • ягоди — 500 г;
  • цукор — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування киселю поставте в каструлі грітись воду. Ягоди промийте, при необхідності видаліть кісточки та плодоніжки, покладіть їх у киплячу воду, додайте цукор, доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин.
  2. Крохмаль розведіть у воді та тоненьким цівком влийте в каструлю з ягодами, ретельно перемішуючи. Прокип’ятіть 3-5 хвилин. Готовий кисіль зніміть з вогню і залиште остигати.
  3. Для приготування тіста в миску просійте борошно з сіллю, поступово вливайте воду і замішуйте тісто. В кінці замішування додайте олію і добре вимішайте до пластичності. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште на 15-20 хвилин.
  4. Ягоди для начинки промийте, видаліть плодоніжки та кісточки, дайте обсохнути. Після цього посипте цукром і перемішайте.
  5. З тіста зробіть ковбаску, поділіть її на шматочки, з яких сформуйте кульки, а з них — коржики завтовшки 2 мм. На середину кожної викладіть начинку, краї тіста защипніть.
  6. Хінкалі відправте у воду, перемішуючи, доведіть до кипіння. Варіть 5 хвилин, потім дістаньте шумівкою і розкладіть порційно в піали. Розлийте в них теплий кисіль і одразу подавайте до столу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно їсти хінкалі. Смачного.

Теги:
#Рецепт #Грузія #Готуємо вдома