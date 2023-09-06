Цій страві здивуються навіть грузини: незвичайний рецепт хінкалі з ягодами

Незвичайна страва із простих продуктів

Якщо йдеться про грузинську кухню, то перша асоціація — це хінкалі. Традиційна страва складається з тіста, загорнутого в мішечок, бульйону всередині мішечка та ароматної начинки. За класичним і найбільш популярним рецептом в якості начинки використовують яловичину.

А що, як начинку використовувати не м’ясо, а ягоди? Ось цьому рецепту Shuba здивуються навіть грузини! Для начинки можна взяти солодкі ягоди (чорниця, малина, полуниця) або навіть кисло-солодкі – вишню, журавлину, смородину.

Як приготувати хінкалі з ягодами

Інгредієнти на 5 порцій

Для киселю:

вода — 1.7 л;

ягоди — 500 г;

цукор — 120 г;

крохмаль — 100 г.

Для тіста:

борошно — 500 г;

вода — 250 мл;

сіль — 1/4 ч. л.;

рослинна олія — 10 мл.

Для начинки

ягоди — 500 г;

цукор — 100 г.

Спосіб приготування:

Для приготування киселю поставте в каструлі грітись воду. Ягоди промийте, при необхідності видаліть кісточки та плодоніжки, покладіть їх у киплячу воду, додайте цукор, доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин. Крохмаль розведіть у воді та тоненьким цівком влийте в каструлю з ягодами, ретельно перемішуючи. Прокип’ятіть 3-5 хвилин. Готовий кисіль зніміть з вогню і залиште остигати. Для приготування тіста в миску просійте борошно з сіллю, поступово вливайте воду і замішуйте тісто. В кінці замішування додайте олію і добре вимішайте до пластичності. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште на 15-20 хвилин. Ягоди для начинки промийте, видаліть плодоніжки та кісточки, дайте обсохнути. Після цього посипте цукром і перемішайте. З тіста зробіть ковбаску, поділіть її на шматочки, з яких сформуйте кульки, а з них — коржики завтовшки 2 мм. На середину кожної викладіть начинку, краї тіста защипніть. Хінкалі відправте у воду, перемішуючи, доведіть до кипіння. Варіть 5 хвилин, потім дістаньте шумівкою і розкладіть порційно в піали. Розлийте в них теплий кисіль і одразу подавайте до столу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно їсти хінкалі. Смачного.