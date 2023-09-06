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Простіше та смачніше сирників: готуємо неймовірну сирну запіканку з ягодами (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сирна запіканка — чудовий варіант для сніданку
Сирна запіканка — чудовий варіант для сніданку. Фото hyser.com.ua

Від такої запіканки навряд чи хтось відмовиться

Здається, неможливо уявити людину, яка може відмовитися від шматочка смачної сирної запіканки. Це божественна страва, яка від ніжності просто тане в роті. Їси її, наче легку хмару.

Кулінар Наталія поділилася в Instagram рецептом неймовірної сирної запіканки з рикоти, з кукурудзяним крохмалем та цедрою лайма. Це корисний та апетитний сніданок, гарний перекус, який можна взяти з собою в дорогу чи на роботу. Також ця фантастична запіканка врятує, якщо немає бажання готувати щось увечері.

Як приготувати запіканку з ягодами

Інгредієнти:

  • рикота (або кисломолочний сир) – 500 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • малина – 200 г;
  • цукор – 80 г;
  • ванільний цукор – 10 г;
  • кокосова стружка – 40 г;
  • сметана – 150 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 40-50 г;
  • цедра 1 лайма.

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо рикоту, яйця, сметану, кокосову стружку, крохмаль, цукор та ванільний цукор. Додаємо цедру лайма та все перемішуємо до однорідного стану.
  2. В масу додаємо і перемішуємо, доки малина рівномірно розподілиться.
  3. Форму застеляємо пергаментом, переливаємо в неї суміш. Запікаємо 40-50 хвилин при 180 С 40-50 хвилин.

Рекомендуємо приготувати сирну запіканку без борошна та манки за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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