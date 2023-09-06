Простіше та смачніше сирників: готуємо неймовірну сирну запіканку з ягодами (відео)
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Від такої запіканки навряд чи хтось відмовиться
Здається, неможливо уявити людину, яка може відмовитися від шматочка смачної сирної запіканки. Це божественна страва, яка від ніжності просто тане в роті. Їси її, наче легку хмару.
Кулінар Наталія поділилася в Instagram рецептом неймовірної сирної запіканки з рикоти, з кукурудзяним крохмалем та цедрою лайма. Це корисний та апетитний сніданок, гарний перекус, який можна взяти з собою в дорогу чи на роботу. Також ця фантастична запіканка врятує, якщо немає бажання готувати щось увечері.
Як приготувати запіканку з ягодами
Інгредієнти:
- рикота (або кисломолочний сир) – 500 г;
- яйця – 2 шт.;
- малина – 200 г;
- цукор – 80 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- кокосова стружка – 40 г;
- сметана – 150 г;
- кукурудзяний крохмаль — 40-50 г;
- цедра 1 лайма.
Спосіб приготування:
- Змішуємо рикоту, яйця, сметану, кокосову стружку, крохмаль, цукор та ванільний цукор. Додаємо цедру лайма та все перемішуємо до однорідного стану.
- В масу додаємо і перемішуємо, доки малина рівномірно розподілиться.
- Форму застеляємо пергаментом, переливаємо в неї суміш. Запікаємо 40-50 хвилин при 180 С 40-50 хвилин.
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