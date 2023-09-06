Карпатські вареники без борошна: готуємо давню українську страву з картоплі та сиру

Пориньте в атмосферу Карпат з лиганцями

Кожна господиня має свій фірмовий рецепт лінивих вареників. Радимо вам приготувати лиганці — оригінальну, ні на що не схожу давню українську страву.

Лиганці – це давня українська страва з картоплі та сиру. Вони на вигляд нагадують ледачі вареники, але з начинкою всередині. Спробуйте цю страву за рецептом Smachnonews – і вона буде у вашому меню постійно!

Як приготувати лиганці з сирною начинкою

Інгредієнти на 4 порції:

700 г картоплі;

1 куряче яйце;

330 г крохмалю;

1 ст. л. сметани;

сіль.

Для начинки:

100 г сиру;

1-2 гілочки кропу.

Для мачанки:

50 г копченого сала;

1 цибулина;

1 – 2 гілочки кропу;

150 г сметани;

сіль;

мелений чорний перець.

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно миємо, відварюємо у підсоленій воді. Охолоджуємо, чистимо від шкірки та розминаємо у пюре. До картоплі додаємо яйце, сметану, трохи солі, крохмаль і замішуємо тісто. Для приготування начинки змішуємо сир з нарізаним кропом. З картопляного тіста формуємо невеликі кульки. У кожний кладемо начинку. Лиганці варимо в підсоленій окропі 7 — 10 хвилин. Для приготування мачанки для лиганців нарізаємо сало кубиками, обсмажуємо на сковороді. Туди ж додаємо дрібно нарізану цибулю, сметану, сіль та перець. Все перемішуємо, змішуємо з дрібно нарізаним кропом і подаємо до лиганців.

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