Карпатські вареники без борошна: готуємо давню українську страву з картоплі та сиру
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Пориньте в атмосферу Карпат з лиганцями
Кожна господиня має свій фірмовий рецепт лінивих вареників. Радимо вам приготувати лиганці — оригінальну, ні на що не схожу давню українську страву.
Лиганці – це давня українська страва з картоплі та сиру. Вони на вигляд нагадують ледачі вареники, але з начинкою всередині. Спробуйте цю страву за рецептом Smachnonews – і вона буде у вашому меню постійно!
Як приготувати лиганці з сирною начинкою
Інгредієнти на 4 порції:
- 700 г картоплі;
- 1 куряче яйце;
- 330 г крохмалю;
- 1 ст. л. сметани;
- сіль.
Для начинки:
- 100 г сиру;
- 1-2 гілочки кропу.
Для мачанки:
- 50 г копченого сала;
- 1 цибулина;
- 1 – 2 гілочки кропу;
- 150 г сметани;
- сіль;
- мелений чорний перець.
Спосіб приготування:
- Картоплю ретельно миємо, відварюємо у підсоленій воді. Охолоджуємо, чистимо від шкірки та розминаємо у пюре.
- До картоплі додаємо яйце, сметану, трохи солі, крохмаль і замішуємо тісто.
- Для приготування начинки змішуємо сир з нарізаним кропом.
- З картопляного тіста формуємо невеликі кульки. У кожний кладемо начинку. Лиганці варимо в підсоленій окропі 7 — 10 хвилин.
- Для приготування мачанки для лиганців нарізаємо сало кубиками, обсмажуємо на сковороді. Туди ж додаємо дрібно нарізану цибулю, сметану, сіль та перець. Все перемішуємо, змішуємо з дрібно нарізаним кропом і подаємо до лиганців.
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