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Карпатські вареники без борошна: готуємо давню українську страву з картоплі та сиру

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Спробуйте лиганці – і ви не зможете без них
Спробуйте лиганці – і ви не зможете без них. Фото smachnonews.24tv.ua

Пориньте в атмосферу Карпат з лиганцями

Кожна господиня має свій фірмовий рецепт лінивих вареників. Радимо вам приготувати лиганці — оригінальну, ні на що не схожу давню українську страву.

Лиганці – це давня українська страва з картоплі та сиру. Вони на вигляд нагадують ледачі вареники, але з начинкою всередині. Спробуйте цю страву за рецептом Smachnonews – і вона буде у вашому меню постійно!

Як приготувати лиганці з сирною начинкою

Інгредієнти на 4 порції:

  • 700 г картоплі;
  • 1 куряче яйце;
  • 330 г крохмалю;
  • 1 ст. л. сметани;
  • сіль.

Для начинки:

  • 100 г сиру;
  • 1-2 гілочки кропу.

Для мачанки:

  • 50 г копченого сала;
  • 1 цибулина;
  • 1 – 2 гілочки кропу;
  • 150 г сметани;
  • сіль;
  • мелений чорний перець.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю ретельно миємо, відварюємо у підсоленій воді. Охолоджуємо, чистимо від шкірки та розминаємо у пюре.
  2. До картоплі додаємо яйце, сметану, трохи солі, крохмаль і замішуємо тісто.
  3. Для приготування начинки змішуємо сир з нарізаним кропом.
  4. З картопляного тіста формуємо невеликі кульки. У кожний кладемо начинку. Лиганці варимо в підсоленій окропі 7 — 10 хвилин.
  5. Для приготування мачанки для лиганців нарізаємо сало кубиками, обсмажуємо на сковороді. Туди ж додаємо дрібно нарізану цибулю, сметану, сіль та перець. Все перемішуємо, змішуємо з дрібно нарізаним кропом і подаємо до лиганців.

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