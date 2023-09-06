Рус

Ця смакота підніме близьким настрій: фантастичний рецепт із пари баклажанів та одного яйця

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Відмінний спосіб полюбити баклажани ще більше
Відмінний спосіб полюбити баклажани ще більше. Фото focus.ua

Просте блюдо з бюджетних продуктів

У баклажанів неповторний насичений смак. З соковитих, м’ясистих овочів виходять неповторні страви, а їх невелика гіркота тільки розбурхає ваші смакові рецептори.

Ще один спосіб полюбити баклажани — приготувати з них запечені кульки за рецептом Сucchiaio. Вони ідеально підходять як вегетаріанська друга страва, а також як смачна закуска. Легкі та апетитні запечені кульки з баклажанів готуються неймовірно просто, а їхній пікантний смак вас здивує — вони виходять м’якими та смачними.

Як приготувати запечені кульки з баклажанів

Інгредієнти:

  • 600 г баклажанів;
  • 100/120 г панірувальних сухарів + ще для панірування;
  • 1 яйце;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 зубчик часнику;
  • мускатний горіх;
  • оливкова олія, сіль, перець.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани повоюйте, висушіть і видаліть плодоніжки. Овочі покладіть на застелене пергаментом деко і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 1 годину.
  2. Коли баклажани охолонуть, зніміть шкірку і відіжміть зайву рідину. Наріжте дрібно м'якуш і змішайте з|із| яйцем, сухарями, часником і нарізаною петрушкою. Все посоліть, поперчіть, додайте мускатний горіх і перемішайте до однорідності.
  3. З отриманої маси сформуйте маленькі кульки, обваляйте в панірувальних сухарях і помістіть на деко, застелене папером.
  4. Кульки збризкайте маслом і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Подавайте запечені кульки з баклажанів гарячими чи теплими.

Приготуйте баклажани на зиму по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Закуска #Баклажани #Готуємо вдома