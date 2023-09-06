Ця смакота підніме близьким настрій: фантастичний рецепт із пари баклажанів та одного яйця

Просте блюдо з бюджетних продуктів

У баклажанів неповторний насичений смак. З соковитих, м’ясистих овочів виходять неповторні страви, а їх невелика гіркота тільки розбурхає ваші смакові рецептори.

Ще один спосіб полюбити баклажани — приготувати з них запечені кульки за рецептом Сucchiaio. Вони ідеально підходять як вегетаріанська друга страва, а також як смачна закуска. Легкі та апетитні запечені кульки з баклажанів готуються неймовірно просто, а їхній пікантний смак вас здивує — вони виходять м’якими та смачними.

Як приготувати запечені кульки з баклажанів

Інгредієнти:

600 г баклажанів;

100/120 г панірувальних сухарів + ще для панірування;

1 яйце;

1 пучок петрушки;

1 зубчик часнику;

мускатний горіх;

оливкова олія, сіль, перець.

Спосіб приготування:

Баклажани повоюйте, висушіть і видаліть плодоніжки. Овочі покладіть на застелене пергаментом деко і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 1 годину. Коли баклажани охолонуть, зніміть шкірку і відіжміть зайву рідину. Наріжте дрібно м'якуш і змішайте з|із| яйцем, сухарями, часником і нарізаною петрушкою. Все посоліть, поперчіть, додайте мускатний горіх і перемішайте до однорідності. З отриманої маси сформуйте маленькі кульки, обваляйте в панірувальних сухарях і помістіть на деко, застелене папером. Кульки збризкайте маслом і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Подавайте запечені кульки з баклажанів гарячими чи теплими.

Приготуйте баклажани на зиму по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!