Ця смакота підніме близьким настрій: фантастичний рецепт із пари баклажанів та одного яйця
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Просте блюдо з бюджетних продуктів
У баклажанів неповторний насичений смак. З соковитих, м’ясистих овочів виходять неповторні страви, а їх невелика гіркота тільки розбурхає ваші смакові рецептори.
Ще один спосіб полюбити баклажани — приготувати з них запечені кульки за рецептом Сucchiaio. Вони ідеально підходять як вегетаріанська друга страва, а також як смачна закуска. Легкі та апетитні запечені кульки з баклажанів готуються неймовірно просто, а їхній пікантний смак вас здивує — вони виходять м’якими та смачними.
Як приготувати запечені кульки з баклажанів
Інгредієнти:
- 600 г баклажанів;
- 100/120 г панірувальних сухарів + ще для панірування;
- 1 яйце;
- 1 пучок петрушки;
- 1 зубчик часнику;
- мускатний горіх;
- оливкова олія, сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Баклажани повоюйте, висушіть і видаліть плодоніжки. Овочі покладіть на застелене пергаментом деко і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 1 годину.
- Коли баклажани охолонуть, зніміть шкірку і відіжміть зайву рідину. Наріжте дрібно м'якуш і змішайте з|із| яйцем, сухарями, часником і нарізаною петрушкою. Все посоліть, поперчіть, додайте мускатний горіх і перемішайте до однорідності.
- З отриманої маси сформуйте маленькі кульки, обваляйте в панірувальних сухарях і помістіть на деко, застелене папером.
- Кульки збризкайте маслом і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Подавайте запечені кульки з баклажанів гарячими чи теплими.
Приготуйте баклажани на зиму по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!