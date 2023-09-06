Potato party для всієї родини: картопляні вафлі за цим рецептом швидше приготувати, ніж з’їсти

Ви будете їсти їх на сніданок, обід та вечерю

Страви з картоплі популярні у всьому світі. Вони смачні, а цей овоч завжди є в наявності вдома чи в магазині. Готувати їх просто, а подавати можна як самостійну страву чи гарнір.

Якщо у вас вдома є вафельниця, з картоплі можна приготувати навіть вафлі! Рецепт "Мета" — це справжня знахідка для зайнятих кулінарів, яким іноді не вистачає часу на готування. Страва готується дуже швидко, а рецепт можна міняти відповідно до своїх смакових уподобань. Це чудовий спосіб урізноманітнити ваше меню незвичайною стравою з простих інгредієнтів. Спробуємо?

Як приготувати картопляні вафлі

Інгредієнти:

картопля — 5 шт.;

сир — 100 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2 ст.л;

сіль.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте, очистьте, натріть на тертку і змішайте з сіллю. Дайте постояти приблизно 5 хвилин, після чого злийте зайву рідину. Сир натріть на дрібній тертці, разом із яйцем і борошном додайте до картоплі. Вафельницю змастіть олією, щоб вафлі не прилипали та не пригоряли, розігрійте її. Смажте вафлі з кожного боку по 7 хвилин.

Подавайте картопляні вафлі з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!