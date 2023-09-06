Potato party для всієї родини: картопляні вафлі за цим рецептом швидше приготувати, ніж з’їсти
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Ви будете їсти їх на сніданок, обід та вечерю
Страви з картоплі популярні у всьому світі. Вони смачні, а цей овоч завжди є в наявності вдома чи в магазині. Готувати їх просто, а подавати можна як самостійну страву чи гарнір.
Якщо у вас вдома є вафельниця, з картоплі можна приготувати навіть вафлі! Рецепт "Мета" — це справжня знахідка для зайнятих кулінарів, яким іноді не вистачає часу на готування. Страва готується дуже швидко, а рецепт можна міняти відповідно до своїх смакових уподобань. Це чудовий спосіб урізноманітнити ваше меню незвичайною стравою з простих інгредієнтів. Спробуємо?
Як приготувати картопляні вафлі
Інгредієнти:
- картопля — 5 шт.;
- сир — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2 ст.л;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Картоплю помийте, очистьте, натріть на тертку і змішайте з сіллю. Дайте постояти приблизно 5 хвилин, після чого злийте зайву рідину.
- Сир натріть на дрібній тертці, разом із яйцем і борошном додайте до картоплі.
- Вафельницю змастіть олією, щоб вафлі не прилипали та не пригоряли, розігрійте її. Смажте вафлі з кожного боку по 7 хвилин.
Подавайте картопляні вафлі з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!