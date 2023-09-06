Якщо немає часу готувати, вас від голоду врятує крем-суп із кабачків нашвидкуруч
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Рецепт смачної страви для зайнятих господарок
У кожного кулінара є в запасі рецепти, які призначені для приготування нашвидкуруч. Одна з таких страв – крем-суп із кабачків.
Це проста у приготуванні страва за рецептом "Важно знать" — неймовірно вишукане і завжди приємне частування. Воно ідеальне для літнього періоду, коли овочів навколо мабуть-невидимо. А для дієтичного варіанту супу можна виключити з нього вершки. Варто спробувати його раз — і така страва завжди буде на вашому столі!
Як приготувати крем-суп з кабачків
Інгредієнти:
- 3 кабачки;
- 1 літр бульйону;
- 3 картоплини;
- 220 мл вершків;
- 2 зубчики часнику;
- 1 цибулина;
- 1 морква;
- рослинна олія;
- сіль, перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Цибулю та часник очистьте, подрібніть і злегка обсмажте на олії.
- Картоплю, моркву та кабачки помийте, очистьте, наріжте середніми кубиками та обсмажте на сковороді.
- Після появи золотистої скоринки на овочах тушкуйте їх 10 хвилин, а потім ще 10 хвилин проваріть у бульйоні.
- Посоліть, поперчіть на смак, перебийте все занурювальним блендером і додайте вершки.
Крем-суп із кабачків готовий! Подавайте його до столу із зеленню та грінками за рецептом "Телеграфа".