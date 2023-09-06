Якщо немає часу готувати, вас від голоду врятує крем-суп із кабачків нашвидкуруч

Рецепт смачної страви для зайнятих господарок

У кожного кулінара є в запасі рецепти, які призначені для приготування нашвидкуруч. Одна з таких страв – крем-суп із кабачків.

Це проста у приготуванні страва за рецептом "Важно знать" — неймовірно вишукане і завжди приємне частування. Воно ідеальне для літнього періоду, коли овочів навколо мабуть-невидимо. А для дієтичного варіанту супу можна виключити з нього вершки. Варто спробувати його раз — і така страва завжди буде на вашому столі!

Як приготувати крем-суп з кабачків

Інгредієнти:

3 кабачки;

1 літр бульйону;

3 картоплини;

220 мл вершків;

2 зубчики часнику;

1 цибулина;

1 морква;

рослинна олія;

сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю та часник очистьте, подрібніть і злегка обсмажте на олії. Картоплю, моркву та кабачки помийте, очистьте, наріжте середніми кубиками та обсмажте на сковороді. Після появи золотистої скоринки на овочах тушкуйте їх 10 хвилин, а потім ще 10 хвилин проваріть у бульйоні. Посоліть, поперчіть на смак, перебийте все занурювальним блендером і додайте вершки.

Крем-суп із кабачків готовий! Подавайте його до столу із зеленню та грінками за рецептом "Телеграфа".