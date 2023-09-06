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Якщо немає часу готувати, вас від голоду врятує крем-суп із кабачків нашвидкуруч

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Суп із кабачків настільки смачний, що його проситимуть навіть діти.
Суп із кабачків настільки смачний, що його проситимуть навіть діти.. Фото vazhnoznat.com

Рецепт смачної страви для зайнятих господарок

У кожного кулінара є в запасі рецепти, які призначені для приготування нашвидкуруч. Одна з таких страв – крем-суп із кабачків.

Це проста у приготуванні страва за рецептом "Важно знать" — неймовірно вишукане і завжди приємне частування. Воно ідеальне для літнього періоду, коли овочів навколо мабуть-невидимо. А для дієтичного варіанту супу можна виключити з нього вершки. Варто спробувати його раз — і така страва завжди буде на вашому столі!

Як приготувати крем-суп з кабачків

Інгредієнти:

  • 3 кабачки;
  • 1 літр бульйону;
  • 3 картоплини;
  • 220 мл вершків;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 цибулина;
  • 1 морква;
  • рослинна олія;
  • сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю та часник очистьте, подрібніть і злегка обсмажте на олії.
  2. Картоплю, моркву та кабачки помийте, очистьте, наріжте середніми кубиками та обсмажте на сковороді.
  3. Після появи золотистої скоринки на овочах тушкуйте їх 10 хвилин, а потім ще 10 хвилин проваріть у бульйоні.
  4. Посоліть, поперчіть на смак, перебийте все занурювальним блендером і додайте вершки.

Крем-суп із кабачків готовий! Подавайте його до столу із зеленню та грінками за рецептом "Телеграфа".

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Крем-суп #Готуємо вдома