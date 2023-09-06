Найкраща сімейна вечеря готується за цим рецептом: незвичайний рецепт спагеті з кабачками

Півгодини – і сім’я вже їсть!

Кабачок — воістину король сезону. З нього можна приготувати велику кількість неймовірних страв — від кабачків по-французськи до овочевої ікри на зиму.

Сьогодні ми приготуємо спагеті з кабачками за рецептом Shuba — це легка та смачна страва для швидкої вечері. Усього півгодини – і страва на столі! Воно добре підійде як гарнір до м’ясних і рибних страв.

Як приготувати спагеті з кабачками.

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 2 шт.;

спагетті — 400 г;

оливкова олія — 40 г;

твердий сир — 80 г;

часник, зубчики – 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений, суміш спецій універсальна — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Спагеті відваріть у киплячій, підсоленій воді до готовності. Готові спагеті відкиньте на друшляк. Кабачки помийте і наріжте тоненькими кільцями. Часник очистьте та подрібніть. Розігрійте у сковороді вершкове масло, додайте кабачки з часником і обсмажте. Посоліть, поперчіть, накрийте кришкою і протушкуйте 3 хвилини на маленькому вогні. До кабачків додайте спагеті, посипте спеціями та перемішайте. Прогрійте 1-2 хвилини, після чого розкладіть по тарілках, посипте тертим сиром та подавайте.

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