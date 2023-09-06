Найкраща сімейна вечеря готується за цим рецептом: незвичайний рецепт спагеті з кабачками
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Півгодини – і сім’я вже їсть!
Кабачок — воістину король сезону. З нього можна приготувати велику кількість неймовірних страв — від кабачків по-французськи до овочевої ікри на зиму.
Сьогодні ми приготуємо спагеті з кабачками за рецептом Shuba — це легка та смачна страва для швидкої вечері. Усього півгодини – і страва на столі! Воно добре підійде як гарнір до м’ясних і рибних страв.
Як приготувати спагеті з кабачками.
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачки — 2 шт.;
- спагетті — 400 г;
- оливкова олія — 40 г;
- твердий сир — 80 г;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений, суміш спецій універсальна — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Спагеті відваріть у киплячій, підсоленій воді до готовності. Готові спагеті відкиньте на друшляк.
- Кабачки помийте і наріжте тоненькими кільцями. Часник очистьте та подрібніть.
- Розігрійте у сковороді вершкове масло, додайте кабачки з часником і обсмажте. Посоліть, поперчіть, накрийте кришкою і протушкуйте 3 хвилини на маленькому вогні.
- До кабачків додайте спагеті, посипте спеціями та перемішайте. Прогрійте 1-2 хвилини, після чого розкладіть по тарілках, посипте тертим сиром та подавайте.
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