Фантастична закуска: гості нізащо не здогадаються, що в салаті є баклажани
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Баклажани на смак дуже схожі на гриби
Ми розповідали, як приготувати з баклажанів основну страву — смачні човники. Але цей корисний овоч настільки універсальний, що з нього можна приготувати будь-що, і закуски — не виключення.
Разом із порталом "Порадниця" пропонуємо спробувати салат з баклажанів. Вони мають цікавий смак, і салат з ними схожий на грибний — гості навіть не вірять одразу, що це баклажани.
Інгредієнти:
- 3 середні баклажани
- 3 варених яйця
- 2 середні цибулини
- 100 г консервованої кукурудзи
- 3 столові ложки майонезу
- сіль
- олія
- чорний мелений перець
Маринад для цибулі:
- 1 чайна ложка цукру
- 0,5 чайної ложки солі
- 3 столові ложки соку лимона
- 80 мл води
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізаємо тоненькими напівкільцями, викладаємо в мисочку. Додаємо цукор, сіль, сік лимона. Заливаємо окропом та залишаємо на 20 хвилин.
- В цей час баклажани нарізаємо невеликою соломкою. Обсмажуємо на сковороді на розпеченій олії до готовності, солимо.
- Перекладаємо все на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру. Залишаємо охолонути.
- Відварені яйця нарізаємо соломкою. Викладаємо все в миску, додаємо баклажани, кукурудзу та цибулю, зливши з неї рідину.
- Солимо, перчимо, засмачуємо майонезом. Ретельно перемішуємо.
Салат смачний одразу, але краще буде, якщо перед подачею він постоїть в холодильнику 20 хвилин. Також ми ділились рецептом смачної страви — турецького пирога з м’ясом.