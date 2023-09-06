Фантастична закуска: гості нізащо не здогадаються, що в салаті є баклажани

Баклажани на смак дуже схожі на гриби

Ми розповідали, як приготувати з баклажанів основну страву — смачні човники. Але цей корисний овоч настільки універсальний, що з нього можна приготувати будь-що, і закуски — не виключення.

Разом із порталом "Порадниця" пропонуємо спробувати салат з баклажанів. Вони мають цікавий смак, і салат з ними схожий на грибний — гості навіть не вірять одразу, що це баклажани.

Інгредієнти:

3 середні баклажани

3 варених яйця

2 середні цибулини

100 г консервованої кукурудзи

3 столові ложки майонезу

сіль

олія

чорний мелений перець

Маринад для цибулі:

1 чайна ложка цукру

0,5 чайної ложки солі

3 столові ложки соку лимона

80 мл води

Спосіб приготування:

Цибулю нарізаємо тоненькими напівкільцями, викладаємо в мисочку. Додаємо цукор, сіль, сік лимона. Заливаємо окропом та залишаємо на 20 хвилин. В цей час баклажани нарізаємо невеликою соломкою. Обсмажуємо на сковороді на розпеченій олії до готовності, солимо. Перекладаємо все на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру. Залишаємо охолонути. Відварені яйця нарізаємо соломкою. Викладаємо все в миску, додаємо баклажани, кукурудзу та цибулю, зливши з неї рідину. Солимо, перчимо, засмачуємо майонезом. Ретельно перемішуємо.

Салат смачний одразу, але краще буде, якщо перед подачею він постоїть в холодильнику 20 хвилин. Також ми ділились рецептом смачної страви — турецького пирога з м’ясом.