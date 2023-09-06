Котлети без грама м'яса та борошна: страва на всю сім’ю за 15 хвилин

Рецепт бюджетної ситної страви

Ми розповідали, як приготувати дуже смачні соковиті котлетки. Їх любить переважна більшість людей, але не всім вони підходять. Вегетеріанці або люди, що дотримуються посту, теж заслуговують на смачну їжу.

На такий випадок чудово підійде рецепт котлеток із капусти. Вони виходять не тільки дієтичними та корисними, а ще й дуже смачними. Рецептом поділились на today.ua.

Інгредієнти:

20 г вершкового масла

1 ст. л. рослинної олії

1 цибулина

500 г капусти

2 яйця

3-4 ст. л. манної крупи

сіль, перець

Для соусу:

сметана

часник

улюблена свіжа зелень

Спосіб приготування:

На сковороді розігріваємо трохи олії та вершкового масла. На цій суміші обсмажуємо дрібно нарізану цибулю до прозорості. Залишаємо остигати. Шинкуємо капусту дрібною соломкою та трохи мнемо руками. Заливаємо хорошою водою і ставимо на плиту. Коли закипить, зменшуємо вогонь і готуємо так 7-9 хвилин. Готову капусту відкидаємо на друшляк. Коли продукт охолоне, з нього потрібно обережно віджати зайву рідину. У капусту додаємо цибулю та яйця, сіль, перець. Додаємо манку, перемішуємо та даємо настоятися приблизно 10 хвилин. Формуємо овочеві котлетки вологими руками і відправляємо на сковороду, розігріту з олією. Обсмажуємо з обох боків до рум’яної скоринки. Сметану змішуємо з видавленим часником і дрібно нарізаною свіжою зеленню. Якщо є час, даємо настоятися.

Такі котлетки — цілком самостійна страва. Також ми розповідали, як приготувати ситні оладки з кабачка.