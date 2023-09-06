Найпростіший яблучний пиріг: начинки так багато, що тісто непомітне

Багато начинки і дуже смачне тісто

Ми розповідали, як приготувати цікавий ягідний пиріг. Тепер ділимось рецептом простого тіста, яке ідеально пасує до яблучної начинки.

Такий пиріг дуже легко приготувати. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Борошно — 390 гр

Вершкове масло — 100 гр

Яйця — 2 шт

Цукор — 180 гр

Розпушувач — 1,5 чайні ложки

Сіль — дрібка

Яблучна начинка:

Яблука — 5-6 шт

Вода — 50-70 мл

Вершкове масло — 50 гр

Манна крупа — 2 ст. ложки

Цукор для посипки

Спосіб приготування:

До борошна долаємо цукор, розпушувач і сіль. Додаємо м’яке вершкове масло і перетираємо його з борошном у крихту. Окремо збиваємо 2 яйця і додаємо їх до борошна. Замішуємо туге пісочне тісто. З яблук видаляємо серцевину і нарізаємо їх кубиком. Перекладаємо у каструлю, додаємо воду, вершкове масло і манну крупу, перемішуємо.\ Масу тушкуємо 20 хвилин (не більше) на маленькому вогні під кришкою. Час від часу перемішуємо. Форму застеляємо пергаментом, а тісто ділимо на око на 2 частини. Першу частину перекладаємо у форму і руками добре формуємо дно і бортики. Далі викладаємо охололу яблучну начинку. Посипаємо рівномірно жменькою цукру. Зверху викладаємо другу частину тіста. Пиріг ставимо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.

Пиріг буде особливо смачний, якщо ви дасте йому кілька годин охолонути в формі. Також ми розповідали, як приготувати український десерт — соложеники.