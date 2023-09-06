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Трохи крупи і жменя фаршу: дуже смачна вечеря за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже смачна, ситна страва для щоденного приготування Новина оновлена 06 вересня 2023, 17:24
Дуже смачна, ситна страва для щоденного приготування. Фото znaj.ua

Якщо вечеря потрібна за 20 хвилин

Ми розповідали, як приготувати дуже смачну гречку з м’ясом. Тепер ділимось рецептом чудової страви на основі булгуру.

Готується вона простіше простого, а смак виходить просто неймовірний! Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • 400 г крупи Булгур
  • 300 г яловичого фаршу
  • 1 – 2 цибулини
  • 1 велика морквина
  • 1 ст. томатної пасти
  • Сіль, перець, приправи "карі" — до смаку
  • Бульйон або вода — приблизно 1 літр

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізаємо дрібними скибочками. Обсмажуємо до золотистого кольору, тоді додаємо 0,5 ч. л. солі і 1 ч. л. цукру.
  2. Перемішуємо, додаємо до неї натерту моркву. Через кілька хвилин додаємо фарш і трохи бульйону чи води.
  3. Додаємо до смаку сіль і перець, трохи приправи карі. Тушкуємо 10 хвилин на середньому вогні.
  4. Далі додаємо томатну пасту, перемішуємо. Всипаємо булгур і заливаємо його 1 л води чи бульйону — рідина повинна повністю покрити крупу.
  5. Накриваємо кришкою і готуємо приблизно 20 хвилин на маленькому вогні. Рідина повинна випаруватись, а булгур — залишитись розсипчатим.

Страва не лише має апетитний вигляд, але й добре смакує. Також ми ділились рецептом чудової турецької страви — буреку.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Булгур