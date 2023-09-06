Трохи крупи і жменя фаршу: дуже смачна вечеря за лічені хвилини

Якщо вечеря потрібна за 20 хвилин

Ми розповідали, як приготувати дуже смачну гречку з м’ясом. Тепер ділимось рецептом чудової страви на основі булгуру.

Готується вона простіше простого, а смак виходить просто неймовірний! Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

400 г крупи Булгур

300 г яловичого фаршу

1 – 2 цибулини

1 велика морквина

1 ст. томатної пасти

Сіль, перець, приправи "карі" — до смаку

Бульйон або вода — приблизно 1 літр

Спосіб приготування:

Цибулю нарізаємо дрібними скибочками. Обсмажуємо до золотистого кольору, тоді додаємо 0,5 ч. л. солі і 1 ч. л. цукру. Перемішуємо, додаємо до неї натерту моркву. Через кілька хвилин додаємо фарш і трохи бульйону чи води. Додаємо до смаку сіль і перець, трохи приправи карі. Тушкуємо 10 хвилин на середньому вогні. Далі додаємо томатну пасту, перемішуємо. Всипаємо булгур і заливаємо його 1 л води чи бульйону — рідина повинна повністю покрити крупу. Накриваємо кришкою і готуємо приблизно 20 хвилин на маленькому вогні. Рідина повинна випаруватись, а булгур — залишитись розсипчатим.

Страва не лише має апетитний вигляд, але й добре смакує. Також ми ділились рецептом чудової турецької страви — буреку.