Трохи крупи і жменя фаршу: дуже смачна вечеря за лічені хвилини
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Якщо вечеря потрібна за 20 хвилин
Ми розповідали, як приготувати дуже смачну гречку з м’ясом. Тепер ділимось рецептом чудової страви на основі булгуру.
Готується вона простіше простого, а смак виходить просто неймовірний! Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- 400 г крупи Булгур
- 300 г яловичого фаршу
- 1 – 2 цибулини
- 1 велика морквина
- 1 ст. томатної пасти
- Сіль, перець, приправи "карі" — до смаку
- Бульйон або вода — приблизно 1 літр
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізаємо дрібними скибочками. Обсмажуємо до золотистого кольору, тоді додаємо 0,5 ч. л. солі і 1 ч. л. цукру.
- Перемішуємо, додаємо до неї натерту моркву. Через кілька хвилин додаємо фарш і трохи бульйону чи води.
- Додаємо до смаку сіль і перець, трохи приправи карі. Тушкуємо 10 хвилин на середньому вогні.
- Далі додаємо томатну пасту, перемішуємо. Всипаємо булгур і заливаємо його 1 л води чи бульйону — рідина повинна повністю покрити крупу.
- Накриваємо кришкою і готуємо приблизно 20 хвилин на маленькому вогні. Рідина повинна випаруватись, а булгур — залишитись розсипчатим.
Страва не лише має апетитний вигляд, але й добре смакує. Також ми ділились рецептом чудової турецької страви — буреку.