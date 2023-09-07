Коржики вийдуть як з тандира: просто змішайте воду та борошно
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Раз-два – і готово!
Сніданок — найважливіший прийом їжі, який не бажано пропускати. Він має бути смачним, ситним та заряджати енергією на цілий день.
Ukr.Media пропонує нам на сніданок незвичайні коржі з простих продуктів. Від такого сніданку ви не зможете відмовитись. Пишні, м’які, ароматні, вони нагадуватимуть вам приготовлений на тандирі хліб.
Як приготувати коржики на сніданок
Інгредієнти:
- 650 гр. борошна;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 ч. л. солі;
- 7 гр. сухих дріжджів (або 25 гр. живих);
- 500 мл води кімнатної температури;
- 4 ч. л. нерафінованої оливкової олії.
Спосіб приготування:
- Борошно, сіль, цукор, дріжджі та воду перемішайте та замісіть рідке, липке тісто.
- Кожні 20 хвилин тісто витягуйте та змоченими руками протягом хвилини тягніть вверх.
- За годину присипте стіл борошном. Тісто згорніть навпіл, потім книгою та ще раз книгою, але з іншого боку.
- Розділіть тісто на 4 частини, кожен поверніть у кульку.
- Першу кульку розтягніть в коржик, додайте зверху 1 ч. л. оливкової олії, розподіляємо пальцями.
- Духовку розігрійте до максимальної температури та відправте туди тісто на 7 хвилин. Готовий корж накрийте на 10 хвилин рушником.
- Все ті ж дії повторіть з тістом, що залишилось. Коржики готові.
До таких коржів можна приготувати згущене молоко за рецептом "Телеграф". Смачного!