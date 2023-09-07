Коржики вийдуть як з тандира: просто змішайте воду та борошно

Раз-два – і готово!

Сніданок — найважливіший прийом їжі, який не бажано пропускати. Він має бути смачним, ситним та заряджати енергією на цілий день.

Ukr.Media пропонує нам на сніданок незвичайні коржі з простих продуктів. Від такого сніданку ви не зможете відмовитись. Пишні, м’які, ароматні, вони нагадуватимуть вам приготовлений на тандирі хліб.

Як приготувати коржики на сніданок

Інгредієнти:

650 гр. борошна;

1 ст. л. цукру;

1 ч. л. солі;

7 гр. сухих дріжджів (або 25 гр. живих);

500 мл води кімнатної температури;

4 ч. л. нерафінованої оливкової олії.

Спосіб приготування:

Борошно, сіль, цукор, дріжджі та воду перемішайте та замісіть рідке, липке тісто. Кожні 20 хвилин тісто витягуйте та змоченими руками протягом хвилини тягніть вверх. За годину присипте стіл борошном. Тісто згорніть навпіл, потім книгою та ще раз книгою, але з іншого боку. Розділіть тісто на 4 частини, кожен поверніть у кульку. Першу кульку розтягніть в коржик, додайте зверху 1 ч. л. оливкової олії, розподіляємо пальцями. Духовку розігрійте до максимальної температури та відправте туди тісто на 7 хвилин. Готовий корж накрийте на 10 хвилин рушником. Все ті ж дії повторіть з тістом, що залишилось. Коржики готові.

До таких коржів можна приготувати згущене молоко за рецептом "Телеграф". Смачного!