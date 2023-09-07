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Закушуємо по-каталонськи: перці для цієї страви запікатимете деками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий запечений перець готувати дуже просто
Такий запечений перець готувати дуже просто. Фото shuba.life

Гості будуть до вас приходити заради цієї страви

Дружні посиденьки, ділова зустріч або сімейний перегляд фільму — жодна з цих заходів не обійдеться без улюбленої закуски. Гарячі чи холодні, з овочами, рибою чи м’ясом – ми не уявляємо життя без цієї страви.

Сьогодні ми приготуємо страву в стилі каталонської кухні – барселонську закуску із запечених перців за рецептом Shuba. Його можна подавати як окрему страву або ж до пива, або до вина, як в Іспанії. Спробуйте!

Як приготувати запечений перець

Інгредієнти на 4 порції:

  • перець болгарський червоний – 2 шт.;
  • перець жовтий — 2 шт.;
  • каперси — 2 ст. л.;
  • оливки без кісточок — 8 шт.;
  • часник, зубчики — 4 шт.;
  • оливкова олія — 80 мл;
  • лимон, сік — 40 мл;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Перці помийте, почистьте і наріжте смужками. Розкладіть їх у формі для запікання, посоліть, поперчіть і побризкайте 1 столовою ложкою олії.
  2. Запікайте перці у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15-20 хвилин. Коли вони стануть м’якими, дістаньте з духовки, дайте охолонути та наріжте дрібно.
  3. Часник очистьте та пропустіть через прес. Наріжте тонкими кружальцями оливки.
  4. Перець, часник, каперси та оливки змішайте. Приправте все сіллю, перцем, олією, лимонним соком і перемішайте. Дайте страві промаринуватися протягом 1-2 годин. Страва може зберігатися у холодильнику.

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