Закушуємо по-каталонськи: перці для цієї страви запікатимете деками

Гості будуть до вас приходити заради цієї страви

Дружні посиденьки, ділова зустріч або сімейний перегляд фільму — жодна з цих заходів не обійдеться без улюбленої закуски. Гарячі чи холодні, з овочами, рибою чи м’ясом – ми не уявляємо життя без цієї страви.

Сьогодні ми приготуємо страву в стилі каталонської кухні – барселонську закуску із запечених перців за рецептом Shuba. Його можна подавати як окрему страву або ж до пива, або до вина, як в Іспанії. Спробуйте!

Як приготувати запечений перець

Інгредієнти на 4 порції:

перець болгарський червоний – 2 шт.;

перець жовтий — 2 шт.;

каперси — 2 ст. л.;

оливки без кісточок — 8 шт.;

часник, зубчики — 4 шт.;

оливкова олія — 80 мл;

лимон, сік — 40 мл;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Перці помийте, почистьте і наріжте смужками. Розкладіть їх у формі для запікання, посоліть, поперчіть і побризкайте 1 столовою ложкою олії. Запікайте перці у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15-20 хвилин. Коли вони стануть м’якими, дістаньте з духовки, дайте охолонути та наріжте дрібно. Часник очистьте та пропустіть через прес. Наріжте тонкими кружальцями оливки. Перець, часник, каперси та оливки змішайте. Приправте все сіллю, перцем, олією, лимонним соком і перемішайте. Дайте страві промаринуватися протягом 1-2 годин. Страва може зберігатися у холодильнику.

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