Закушуємо по-каталонськи: перці для цієї страви запікатимете деками
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Гості будуть до вас приходити заради цієї страви
Дружні посиденьки, ділова зустріч або сімейний перегляд фільму — жодна з цих заходів не обійдеться без улюбленої закуски. Гарячі чи холодні, з овочами, рибою чи м’ясом – ми не уявляємо життя без цієї страви.
Сьогодні ми приготуємо страву в стилі каталонської кухні – барселонську закуску із запечених перців за рецептом Shuba. Його можна подавати як окрему страву або ж до пива, або до вина, як в Іспанії. Спробуйте!
Як приготувати запечений перець
Інгредієнти на 4 порції:
- перець болгарський червоний – 2 шт.;
- перець жовтий — 2 шт.;
- каперси — 2 ст. л.;
- оливки без кісточок — 8 шт.;
- часник, зубчики — 4 шт.;
- оливкова олія — 80 мл;
- лимон, сік — 40 мл;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Перці помийте, почистьте і наріжте смужками. Розкладіть їх у формі для запікання, посоліть, поперчіть і побризкайте 1 столовою ложкою олії.
- Запікайте перці у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15-20 хвилин. Коли вони стануть м’якими, дістаньте з духовки, дайте охолонути та наріжте дрібно.
- Часник очистьте та пропустіть через прес. Наріжте тонкими кружальцями оливки.
- Перець, часник, каперси та оливки змішайте. Приправте все сіллю, перцем, олією, лимонним соком і перемішайте. Дайте страві промаринуватися протягом 1-2 годин. Страва може зберігатися у холодильнику.
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