Улюблена страва гуцулів: такою домашньою локшину з бринзою не соромно почастувати і гостей
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Не лише Італія славиться смачними макаронними виробами!
Відмінною альтернативою магазинній локшині служить домашня локшина, рецепт якої був відомий ще нашим прабабусям. А якщо приготувати локшину ще й із гуцульським присмаком?
Саме таку страву і пропонує нам приготувати Shuba. Домашня локшина з бринзою є досить незвичайною стравою, від якої навряд чи зможе хтось відмовитися. Спробуємо?
Як приготувати домашню локшину з бринзою
Інгредієнти на 2 порції:
- борошно — 200 г;
- яйце куряче, велике — 1 шт.;
- жовтки курячі — 2 шт.;
- сіль — 2 г;
- рослинна олія — 5 мл;
- бринза — 100 г;
- бекон — 50 г.
Спосіб приготування:
- Яйце і жовтки розколотіть вилкою, влийте олію і посоліть.
- Борошно просійте на чистий сухий стіл. Зробіть поглиблення, куди вилийте яєчну суміш. Замісіть липке тісто. Накрийте його рушником і залиште відпочивати на 20 хвилин.
- Через вказаний час тісто розділіть на 3-4 шматки, кожне розкотіть і залиште на 10-15 хвилин висихати.
- Загорніть у рулет шматок тіста і наріжте смужками шириною до 5 мм. Кожну смужку розкрутіть і покладіть на припорошену мукою поверхню. Дайте їй добре просохнути, після чого зваріть у підсоленому окропі 3-4 хвилини.
- Шинку чи сало наріжте дрібним кубиком до 1 см і підсмажте на розігрітій сковороді. Додайте проціджену локшину, прогрійте 30 секунд на великому вогні. Готову страву подавайте із подрібненим сиром.
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