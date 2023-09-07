Улюблена страва гуцулів: такою домашньою локшину з бринзою не соромно почастувати і гостей

Не лише Італія славиться смачними макаронними виробами!

Відмінною альтернативою магазинній локшині служить домашня локшина, рецепт якої був відомий ще нашим прабабусям. А якщо приготувати локшину ще й із гуцульським присмаком?

Саме таку страву і пропонує нам приготувати Shuba. Домашня локшина з бринзою є досить незвичайною стравою, від якої навряд чи зможе хтось відмовитися. Спробуємо?

Як приготувати домашню локшину з бринзою

Інгредієнти на 2 порції:

борошно — 200 г;

яйце куряче, велике — 1 шт.;

жовтки курячі — 2 шт.;

сіль — 2 г;

рослинна олія — 5 мл;

бринза — 100 г;

бекон — 50 г.

Спосіб приготування:

Яйце і жовтки розколотіть вилкою, влийте олію і посоліть. Борошно просійте на чистий сухий стіл. Зробіть поглиблення, куди вилийте яєчну суміш. Замісіть липке тісто. Накрийте його рушником і залиште відпочивати на 20 хвилин. Через вказаний час тісто розділіть на 3-4 шматки, кожне розкотіть і залиште на 10-15 хвилин висихати. Загорніть у рулет шматок тіста і наріжте смужками шириною до 5 мм. Кожну смужку розкрутіть і покладіть на припорошену мукою поверхню. Дайте їй добре просохнути, після чого зваріть у підсоленому окропі 3-4 хвилини. Шинку чи сало наріжте дрібним кубиком до 1 см і підсмажте на розігрітій сковороді. Додайте проціджену локшину, прогрійте 30 секунд на великому вогні. Готову страву подавайте із подрібненим сиром.

Спробуйте приготувати також курячий рецепт з домашньою локшиною за рецептом "Телеграфа. Смачного!"