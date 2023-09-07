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Улюблена страва гуцулів: такою домашньою локшину з бринзою не соромно почастувати і гостей

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Заради такої локшини ви відмовитеся навіть від макаронів по-флотськи
Заради такої локшини ви відмовитеся навіть від макаронів по-флотськи. Фото shuba.life

Не лише Італія славиться смачними макаронними виробами!

Відмінною альтернативою магазинній локшині служить домашня локшина, рецепт якої був відомий ще нашим прабабусям. А якщо приготувати локшину ще й із гуцульським присмаком?

Саме таку страву і пропонує нам приготувати Shuba. Домашня локшина з бринзою є досить незвичайною стравою, від якої навряд чи зможе хтось відмовитися. Спробуємо?

Як приготувати домашню локшину з бринзою

Інгредієнти на 2 порції:

  • борошно — 200 г;
  • яйце куряче, велике — 1 шт.;
  • жовтки курячі — 2 шт.;
  • сіль — 2 г;
  • рослинна олія — 5 мл;
  • бринза — 100 г;
  • бекон — 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Яйце і жовтки розколотіть вилкою, влийте олію і посоліть.
  2. Борошно просійте на чистий сухий стіл. Зробіть поглиблення, куди вилийте яєчну суміш. Замісіть липке тісто. Накрийте його рушником і залиште відпочивати на 20 хвилин.
  3. Через вказаний час тісто розділіть на 3-4 шматки, кожне розкотіть і залиште на 10-15 хвилин висихати.
  4. Загорніть у рулет шматок тіста і наріжте смужками шириною до 5 мм. Кожну смужку розкрутіть і покладіть на припорошену мукою поверхню. Дайте їй добре просохнути, після чого зваріть у підсоленому окропі 3-4 хвилини.
  5. Шинку чи сало наріжте дрібним кубиком до 1 см і підсмажте на розігрітій сковороді. Додайте проціджену локшину, прогрійте 30 секунд на великому вогні. Готову страву подавайте із подрібненим сиром.

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#Рецепт #Локшина #Бринза #Готуємо вдома