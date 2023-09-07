Сусіди бігатимуть на це частування: суперсмачний рецепт намазки з баклажанів

Раз-два — і все готове!

Яке свято чи перекус без смачних та різноманітних паштетів та намазок? Тільки уявіть, як подаєте до них часникові грінки чи просто ставите у скляних гарних баночках! Ідеально!

Сьогодні ми пропонуємо дуже просту в приготуванні, але поживну та смачну закуску з баклажанів за рецептом Shuba. Її можна намазати на хліб або загорнути у лаваш та насолоджуватися. Спробуємо?

Як приготувати намазку з баклажанів

Інгредієнти на 4 порції:

баклажан — 2 шт.;

сіль — 0.5 ч. л.;

перець солодкий — 1 шт.;

олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.;

часник, зубчики — 2 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

плавлений сир — 70 г;

майонез 50% — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Баклажани почистьте, наріжте, залийте підсоленою водою на 20 хвилин. Після вказаного часу злийте воду, а баклажани обсушіть. Перець помийте, обсушіть, видаліть серцевину і дрібно наріжте. На сковороду з олією висипте баклажани та перець, готуйте овочі під кришкою до м’якості. Туди додайте очищений і подрібнений часник, перемішайте і прогрійте хвилину. Залишіть все остигати. Яйця зваріть круто, остудіть, очистьте, дрібно наріжте або натріть крупно на тертці. Сир натріть. Овочі розімніть вилкою. Змішайте всі інгредієнти, посоліть та заправте майонезом. Намазка готова.

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