Сусіди бігатимуть на це частування: суперсмачний рецепт намазки з баклажанів
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Раз-два — і все готове!
Яке свято чи перекус без смачних та різноманітних паштетів та намазок? Тільки уявіть, як подаєте до них часникові грінки чи просто ставите у скляних гарних баночках! Ідеально!
Сьогодні ми пропонуємо дуже просту в приготуванні, але поживну та смачну закуску з баклажанів за рецептом Shuba. Її можна намазати на хліб або загорнути у лаваш та насолоджуватися. Спробуємо?
Як приготувати намазку з баклажанів
Інгредієнти на 4 порції:
- баклажан — 2 шт.;
- сіль — 0.5 ч. л.;
- перець солодкий — 1 шт.;
- олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- плавлений сир — 70 г;
- майонез 50% — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Баклажани почистьте, наріжте, залийте підсоленою водою на 20 хвилин. Після вказаного часу злийте воду, а баклажани обсушіть.
- Перець помийте, обсушіть, видаліть серцевину і дрібно наріжте.
- На сковороду з олією висипте баклажани та перець, готуйте овочі під кришкою до м’якості. Туди додайте очищений і подрібнений часник, перемішайте і прогрійте хвилину. Залишіть все остигати.
- Яйця зваріть круто, остудіть, очистьте, дрібно наріжте або натріть крупно на тертці. Сир натріть. Овочі розімніть вилкою.
- Змішайте всі інгредієнти, посоліть та заправте майонезом. Намазка готова.
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