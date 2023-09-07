Таку страву близькі будуть просити щодня: фантастичний ситний салат
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Яскравий салат сподобається як дітям, так і дорослим
Ми ділились рецептом цікавого салату з баклажанами. Тепер пропонуємо приготувати ще одну смачну овочеву страву — ситну закуску з картоплі та буряка.
Рецепт максимально простий та доступний. Окрім ситності, страва має ще й таку перевагу, як бюджетність. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- картопля — 500 г;
- буряк — 250 г;
- квасоля — 25 г;
- олія — 10 г;
- сіль, перець;
- оцет;
- зелень.
Спосіб приготування:
- Картоплю відварюємо в мундирі. Коли трохи охолоне, чистимо її та нарізаємо кубиком. Буряк можна відварити, але буде набагато смачніше, якщо запекти його — так смак буде багатший.
- Квасолю відварюємо. Охололий буряк нарізаємо кубиком.
- Змішуємо підготовлені інгредієнти разом. Солимо їх та посипаємо чорним меленим перцем. За бажанням можна трохи засмачити салат оцтом або лимонним соком.
- Все перемішуємо. За бажанням посипаємо салат зеленню.
Виходить дуже поживно та дуже смачно. Такий салат і на святковий стіл можна поставити. А якщо вам все ж захочеться легшої страви, зверніть увагу на цей рецепт салату.