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Таку страву близькі будуть просити щодня: фантастичний ситний салат

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий поживний перекус
Чудовий поживний перекус. Фото 1000.menu

Яскравий салат сподобається як дітям, так і дорослим

Ми ділились рецептом цікавого салату з баклажанами. Тепер пропонуємо приготувати ще одну смачну овочеву страву — ситну закуску з картоплі та буряка.

Рецепт максимально простий та доступний. Окрім ситності, страва має ще й таку перевагу, як бюджетність. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • картопля — 500 г;
  • буряк — 250 г;
  • квасоля — 25 г;
  • олія — 10 г;
  • сіль, перець;
  • оцет;
  • зелень.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відварюємо в мундирі. Коли трохи охолоне, чистимо її та нарізаємо кубиком. Буряк можна відварити, але буде набагато смачніше, якщо запекти його — так смак буде багатший.
  2. Квасолю відварюємо. Охололий буряк нарізаємо кубиком.
  3. Змішуємо підготовлені інгредієнти разом. Солимо їх та посипаємо чорним меленим перцем. За бажанням можна трохи засмачити салат оцтом або лимонним соком.
  4. Все перемішуємо. За бажанням посипаємо салат зеленню.

Виходить дуже поживно та дуже смачно. Такий салат і на святковий стіл можна поставити. А якщо вам все ж захочеться легшої страви, зверніть увагу на цей рецепт салату.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Салат #Картопля