Рус

Ви скупите всю квасолю на ринку: простий рецепт копійчаної вечері

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Така страва сподобається як дорослим, так і дітям Новина оновлена 07 вересня 2023, 14:25
Така страва сподобається як дорослим, так і дітям. Фото prostoway

Чудовий варіант ситної вечері

Ми розповідали, як приготувати смачний овочевий салат з квасолею. Тепер ділимось рецептом смачної та повноцінної вечері.

Виходить дуже ситно та бюджнтно. Квасолю за рецептом з порталу ProstoWay доповнює морква з часником.

Інгредієнти:

  • квасоля — 1 скл.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 3 зубки;
  • майонез — 1 ст.л.;
  • курячий бульйон —1 кубик;
  • сіль, перець, зелень.

Спосіб приготування:

  1. Квасолю замочуємо в холодній воді приблизно на 4 години. Можна просто замочити на ніч.
  2. Перед варінням міняємо воду. Доводимо квасолю до кипіння та варимо до готовності.
  3. Моркву натираємо та обсмажуємо на олії. В горщик викладаємо квасолю, розкришуємо кубик бульйону, наливаємо ⅓ склянки води.
  4. Додаємо моркву та майонез, який можна замінити сметаною. Накриваємо усе кришкою та відправляємо в розігріту духовку. При 180 градусів час приготування складає 30 хвилин.
  5. В кінці додаємо подрібнені часник та зелень подрібніть. Перемішуємо та даємо ще кілька хвилин постояти в духовці.

Виходить дуже смачно та поживно. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату з баклажанів.

Теги:
#Рецепт #Морква #Квасоля