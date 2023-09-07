Ви скупите всю квасолю на ринку: простий рецепт копійчаної вечері

Чудовий варіант ситної вечері

Ми розповідали, як приготувати смачний овочевий салат з квасолею. Тепер ділимось рецептом смачної та повноцінної вечері.

Виходить дуже ситно та бюджнтно. Квасолю за рецептом з порталу ProstoWay доповнює морква з часником.

Інгредієнти:

квасоля — 1 скл.;

морква — 1 шт.;

часник — 3 зубки;

майонез — 1 ст.л.;

курячий бульйон —1 кубик;

сіль, перець, зелень.

Спосіб приготування:

Квасолю замочуємо в холодній воді приблизно на 4 години. Можна просто замочити на ніч. Перед варінням міняємо воду. Доводимо квасолю до кипіння та варимо до готовності. Моркву натираємо та обсмажуємо на олії. В горщик викладаємо квасолю, розкришуємо кубик бульйону, наливаємо ⅓ склянки води. Додаємо моркву та майонез, який можна замінити сметаною. Накриваємо усе кришкою та відправляємо в розігріту духовку. При 180 градусів час приготування складає 30 хвилин. В кінці додаємо подрібнені часник та зелень подрібніть. Перемішуємо та даємо ще кілька хвилин постояти в духовці.

Виходить дуже смачно та поживно. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату з баклажанів.