Ви скупите всю квасолю на ринку: простий рецепт копійчаної вечері
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Чудовий варіант ситної вечері
Ми розповідали, як приготувати смачний овочевий салат з квасолею. Тепер ділимось рецептом смачної та повноцінної вечері.
Виходить дуже ситно та бюджнтно. Квасолю за рецептом з порталу ProstoWay доповнює морква з часником.
Інгредієнти:
- квасоля — 1 скл.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 3 зубки;
- майонез — 1 ст.л.;
- курячий бульйон —1 кубик;
- сіль, перець, зелень.
Спосіб приготування:
- Квасолю замочуємо в холодній воді приблизно на 4 години. Можна просто замочити на ніч.
- Перед варінням міняємо воду. Доводимо квасолю до кипіння та варимо до готовності.
- Моркву натираємо та обсмажуємо на олії. В горщик викладаємо квасолю, розкришуємо кубик бульйону, наливаємо ⅓ склянки води.
- Додаємо моркву та майонез, який можна замінити сметаною. Накриваємо усе кришкою та відправляємо в розігріту духовку. При 180 градусів час приготування складає 30 хвилин.
- В кінці додаємо подрібнені часник та зелень подрібніть. Перемішуємо та даємо ще кілька хвилин постояти в духовці.
Виходить дуже смачно та поживно. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату з баклажанів.