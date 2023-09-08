Просто складіть все у сковороду: ситний сніданок за 10 хвилин

Найсмачніший і лінивий рецепт

Сніданок — найважливіший прийом їжі. Важливо, щоб він був ситним, смачним та швидким у приготуванні.

Саме такий сніданок з лаваша, шинки, яєць та сиру ми зі Shuba сьогодні й приготуємо. Вам сподобається, варто лише спробувати!

Як приготувати сніданок з лаваша за 10 хвилин

Інгредієнти на 2 порції:

яйця курячі — 4 шт.;

тонкий лаваш — 4 шт.;

шинка — 100 г;

сир твердий — 100 г;

томати — 1 шт.;

масло вершкове 73% — 20 г;

сіль, зелень, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Шинку та томати тонко наріжте. Зелень дрібно наріжте. Сир натріть. Яйця розбовтайте, приправте сіллю та перцем до смаку. Сковороду нагрійте та змастіть половиною вершкового масла. Вилийте приблизно половину яєць, розподіліть і викладіть зверху перший лист лаваша. Трохи натисніть, щоб він з’єднався з яйцями. По аркуші лаваша розкладіть третину шинки, посипте частиною тертого сиру і накрийте другим листом лаваша. Зверху розкладіть кружечки томатів, посипте нарізаною зеленню та частиною сиру. Все накрийте ще одним листом лаваша, притисніть і розкладіть шинку і сир, що залишилася. Накрийте останнім листом лаваша і залийте його яєчною бовтанкою. Сковороду накрийте кришкою і готуйте коржик на слабкому вогні протягом 5-7 хвилин. Після блюдо переверніть, покладіть масло, що залишилося, переверніть коржик і готуйте під кришкою ще близько 5 хвилин.

Приготуйте для цієї страви вірменський лаваш вдома за рецептом "Телеграфа". Це не займе багато часу.