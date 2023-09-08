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Просто складіть все у сковороду: ситний сніданок за 10 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фантастичний рецепт неймовірної смакоти
Фантастичний рецепт неймовірної смакоти. Фото Скриншот из YouTube

Найсмачніший і лінивий рецепт

Сніданок — найважливіший прийом їжі. Важливо, щоб він був ситним, смачним та швидким у приготуванні.

Саме такий сніданок з лаваша, шинки, яєць та сиру ми зі Shuba сьогодні й приготуємо. Вам сподобається, варто лише спробувати!

Як приготувати сніданок з лаваша за 10 хвилин

Інгредієнти на 2 порції:

  • яйця курячі — 4 шт.;
  • тонкий лаваш — 4 шт.;
  • шинка — 100 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • томати — 1 шт.;
  • масло вершкове 73% — 20 г;
  • сіль, зелень, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Шинку та томати тонко наріжте. Зелень дрібно наріжте. Сир натріть. Яйця розбовтайте, приправте сіллю та перцем до смаку.
  2. Сковороду нагрійте та змастіть половиною вершкового масла. Вилийте приблизно половину яєць, розподіліть і викладіть зверху перший лист лаваша. Трохи натисніть, щоб він з’єднався з яйцями.
  3. По аркуші лаваша розкладіть третину шинки, посипте частиною тертого сиру і накрийте другим листом лаваша. Зверху розкладіть кружечки томатів, посипте нарізаною зеленню та частиною сиру. Все накрийте ще одним листом лаваша, притисніть і розкладіть шинку і сир, що залишилася. Накрийте останнім листом лаваша і залийте його яєчною бовтанкою.
  4. Сковороду накрийте кришкою і готуйте коржик на слабкому вогні протягом 5-7 хвилин. Після блюдо переверніть, покладіть масло, що залишилося, переверніть коржик і готуйте під кришкою ще близько 5 хвилин.

Приготуйте для цієї страви вірменський лаваш вдома за рецептом "Телеграфа". Це не займе багато часу.

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