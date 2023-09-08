Ідеальний варіант корисного сніданку: рецепт запіканки з кабачками

І смачно, і корисно, і неймовірно просто

Кабачки — король сезону, адже скільки фантастично смачних страв можна з них приготувати. Чого варті лише кабачки по-французьки!

Сьогодні разом із "Важно знать" приготуємо, на перший погляд, незвичайну страву — сирну запіканку з кабачками. Вона корисна та містить мінімум калорій, тому підійде навіть тим, хто сидить на дієті. Запіканка універсальна — її приготувати можна хоч на сніданок, хоч на вечерю, розлетиться ця страва буквально за секунди.

Як приготувати сирну запіканку з кабачками

Інгредієнти:

0,5 кг молодих кабачків;

100 г сиру;

30 г твердого сиру;

3 курячі яйця;

2 зубчики часнику;

сіль, перець, спеції — до свого смаку;

сухарі чи хлібні крихти;

вершкове масло — для змащування форми.

Спосіб приготування:

Кабачки помийте, обсушіть, натріть на тертці та відіжміть. Додайте до овочів звичайний сир, попередньо натертий твердий сир та подрібнений часник. Масу, що вийшла, поперчіть, посоліть, додайте улюблені спеції та все перемішайте. В окремій посудині ретельно збийте віночком яйця, додайте їх у кабачкову масу і знову ретельно перемішайте. Форму для запікання змастіть вершковим маслом, рясно посипте сухарями або хлібними крихтами. Масу викладіть у форму, розрівняйте та запікайте півгодини у розігрітій до 180 градусів духовці.

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