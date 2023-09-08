Ідеальний варіант корисного сніданку: рецепт запіканки з кабачками
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І смачно, і корисно, і неймовірно просто
Кабачки — король сезону, адже скільки фантастично смачних страв можна з них приготувати. Чого варті лише кабачки по-французьки!
Сьогодні разом із "Важно знать" приготуємо, на перший погляд, незвичайну страву — сирну запіканку з кабачками. Вона корисна та містить мінімум калорій, тому підійде навіть тим, хто сидить на дієті. Запіканка універсальна — її приготувати можна хоч на сніданок, хоч на вечерю, розлетиться ця страва буквально за секунди.
Як приготувати сирну запіканку з кабачками
Інгредієнти:
- 0,5 кг молодих кабачків;
- 100 г сиру;
- 30 г твердого сиру;
- 3 курячі яйця;
- 2 зубчики часнику;
- сіль, перець, спеції — до свого смаку;
- сухарі чи хлібні крихти;
- вершкове масло — для змащування форми.
Спосіб приготування:
- Кабачки помийте, обсушіть, натріть на тертці та відіжміть.
- Додайте до овочів звичайний сир, попередньо натертий твердий сир та подрібнений часник.
- Масу, що вийшла, поперчіть, посоліть, додайте улюблені спеції та все перемішайте.
- В окремій посудині ретельно збийте віночком яйця, додайте їх у кабачкову масу і знову ретельно перемішайте.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом, рясно посипте сухарями або хлібними крихтами.
- Масу викладіть у форму, розрівняйте та запікайте півгодини у розігрітій до 180 градусів духовці.
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