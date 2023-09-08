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Раз-два – і готово: цей пікантний томатний соус збереже усі аромати літа

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Готувати такий соус – простіше нікуди
Готувати такий соус – простіше нікуди. Фото tsn.ua

Взимку ви будете насолоджуватися кожною ложкою!

Корисний соус на зиму – це соус, приготовлений удома. Готується така страва легко, до того ж ви точно знаєте, що у складі лише натуральні інгредієнти.

Пікантний соус за рецептом Uaportal не лише прикрасить ваш зимовий стіл, а й допоможе зберегти аромати літа. Усього кілька інгредієнтів і трохи часу — і взимку на столі буде неймовірна смакота.

Як приготувати томатний соус з цибулею на зиму

Інгредієнти на півтора літра соусу:

  • 1 кг помідорів;
  • 300 г цибулі ріпчастої;
  • 6 штук гвоздики;
  • 10 штук запашного перцю горошком;
  • 2 лаврові листи;
  • 100 г цукру;
  • 2 столові ложки солі;
  • 5 столових ложок рафінованої олії;
  • 50 мл оцту (9%).

Спосіб приготування:

  1. Помийте та посушіть помідори. Наріжте на них хрестоподібні надрізи, занурте їх в окріп, потім у холодну воду, після чого зніміть шкірку з помідорів. Очищені помідори поріжте на маленькі шматочки та покладіть у каструлю.
  2. Очищений лук наріжте спочатку півкільцями, а потім навпіл. Додати до помідорів.
  3. Туди ж відправте гвоздику, запашний перець та лавровий лист. Засипте все цукром і сіллю, додайте олію.
  4. Суміш розігрійте на вогні, доведіть до кипіння, ретельно помішуючи. Варіть 5-7 хвилин. Насамкінець додайте оцет і перемішайте ще раз.
  5. Гарячий соус розлийте в стерилізовані банки та переверніть на кришку. Укутайте та залиште їх до повного охолодження.

Також рекомендуємо приготувати томатний соус на зиму без варіння за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!

Теги:
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