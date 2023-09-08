Раз-два – і готово: цей пікантний томатний соус збереже усі аромати літа
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Взимку ви будете насолоджуватися кожною ложкою!
Корисний соус на зиму – це соус, приготовлений удома. Готується така страва легко, до того ж ви точно знаєте, що у складі лише натуральні інгредієнти.
Пікантний соус за рецептом Uaportal не лише прикрасить ваш зимовий стіл, а й допоможе зберегти аромати літа. Усього кілька інгредієнтів і трохи часу — і взимку на столі буде неймовірна смакота.
Як приготувати томатний соус з цибулею на зиму
Інгредієнти на півтора літра соусу:
- 1 кг помідорів;
- 300 г цибулі ріпчастої;
- 6 штук гвоздики;
- 10 штук запашного перцю горошком;
- 2 лаврові листи;
- 100 г цукру;
- 2 столові ложки солі;
- 5 столових ложок рафінованої олії;
- 50 мл оцту (9%).
Спосіб приготування:
- Помийте та посушіть помідори. Наріжте на них хрестоподібні надрізи, занурте їх в окріп, потім у холодну воду, після чого зніміть шкірку з помідорів. Очищені помідори поріжте на маленькі шматочки та покладіть у каструлю.
- Очищений лук наріжте спочатку півкільцями, а потім навпіл. Додати до помідорів.
- Туди ж відправте гвоздику, запашний перець та лавровий лист. Засипте все цукром і сіллю, додайте олію.
- Суміш розігрійте на вогні, доведіть до кипіння, ретельно помішуючи. Варіть 5-7 хвилин. Насамкінець додайте оцет і перемішайте ще раз.
- Гарячий соус розлийте в стерилізовані банки та переверніть на кришку. Укутайте та залиште їх до повного охолодження.
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