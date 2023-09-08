Цей улюблений салат будуть просити щодня: вся справа в одному інгредієнті

Краще класичного олів’є та шуби

Різні салати готуються на кожній кухні практично кожен день. Це невід’ємна частина святкового столу та сімейного обіду. Готувати їх легко: нарізати продукти та додати смачну заправку – універсальний рецепт салату щодня.

Якщо ви хочете чимось замінити класичну шубу або олів’є, то вам на допомогу прийде незвичайний салат від "1 хвилина". Якщо хочете здивувати близьких чи гостей, то ця пікантна страва саме для вас. Чому пікантна? Бо в ній є один незвичайний інгредієнт – це мак, який надасть страві ефектного вигляду.

Як приготувати салат з помідорів та маку

Інгредієнти:

помідори – 400 г (4 шт.);

твердий сир – 200 г;

яйця – 5 шт.;

копчена курка (шинка або варена курка) – 450 г;

хліб білий – 6 шматочків;

часник — 11 зубчик;

мак – 1-2 ст.л;

олія – 3 ст.л;

сіль, перець, майонез – на свій смак.

Спосіб приготування:

Для приготування грінок у невелику миску пропускаємо через прес очищений часник, солимо, перчимо і додаємо паприку. Вливаємо в посуд масло та ретельно перемішуємо. Через сито проціджуємо у сковороду. Білий хліб відрізаємо всю скоринку і нарізають на невеликі кубики. Додаємо нарізаний хліб на розігріту сковороду та обсмажуємо його 5-7 хвилин до золотистості та хрусткої скоринки. Грінки готові. Відварені та охолоджені яйця, курку та сир нарізаємо середніми кубиками, помиті помідори – невеликими. Мак обсмажуємо на сухій сковороді. Формуємо салат. Першим шаром на тарілку викладаємо курку, наступний шар – яйця із сіллю та перцем, далі – помідори, після них – шар сиру. Кожен шар змащуємо майонезом. Перед подачею на стіл викладаємо сухарики.

Рекомендуємо приготувати домашній майонез будинку за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь не тільки смачною, а й корисною їжею.