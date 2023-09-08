Обережно давайте такий перекус дітям: у школі може бути за нього бійка

Цей рецепт проситимуть усі мами однокласників

У зв’язку з поверненням з 1 вересня багатьох школярів до навчання у батьків виникає одне з найважливіших питань — що покласти у ланч-бокс дитині. Здоровий перекус допомагає уникнути голоду, дає дітям додаткову енергію, необхідну для активностей на уроках, фізкультурі та іграх на шкільному дворі.

Чорничні мафіни за рецептом Smachnonews так сподобаються школярам, що вони можуть влаштувати за випічку бій. Тому рекомендуємо подвоїти всі інгредієнти, щоб ваші дітки взяли їх у школу якомога більше.

Як приготувати чорнині мафіни для шкільного перекусу

Інгредієнти на 4 порції:

1 склянка чорниці;

1,5 склянки пшеничного борошна;

2 чайні ложки розпушувача;

щіпка морської солі;

2/3 склянки цукру;

1/3 склянки розтопленого вершкового масла;

півсклянки молока;

1 велике яйце;

ваніль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Чорниці промийте та обсушіть. Борошно, розпушувач, сіль та цукор (1 ст. л. залиште на посипання) змішайте в мисці. В іншу миску вилийте розтоплену олію, додайте молоко, яйце і ваніль, перемішайте вінчиком чи вилкою. Масу додайте до сухих інгредієнтів та перемішайте. У тісто додайте чорниці, перемішайте, поки не зникне сипке борошно. Форми для кексів насипте тестом і посипте цукром, що залишився. Мафіни виправте в духовку на 20 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна приготувати школяра на перекус. Спробуйте і не пошкодуєте!