Ідеальні огірки виходять за маминим рецептом: не пройдете повз, щоб не взяти один
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такими огірками хрустітимете із задоволенням
Як ми представляємо смачну вечерю? Варена молода картопля з вершковим маслом або смаженою цибулею, улюблене сало і поряд — хрусткі малосольні огірки!
Малосольні огірки за рецептом Shuba – швидка та смачна закуска на столі практично до будь-якої страви. Готова така закуска через 3-4 дні. Через нетривалий процес засолювання та відсутності солі вони зберігають майже всі корисні речовини.
Як приготувати малосольні огірки
Інгредієнти на одну 3-літрову банку:
- огірок — 1 кг;
- часник, зубчики — 4 шт.;
- кріп, парасольки — 4 шт.;
- сіль — 1/2 склянки;
- холодна вода — 2.5 л.
Спосіб приготування:
- Огірки помийте, замочіть на 1:00 в холодній воді.
- Банку та кришку помийте з содою.
- Часник почистьте, парасольки кропу помийте. Покладіть все у банку.
- Через годину огірки ще раз помийте, видаліть суцвіття і покладіть у банку.
- Зверху огірки засипте холодною водою, закрийте кришкою капронової та добре збовтайте банку до розчинення солі.
- Банку приберіть у темне місце, періодично струшуючи її, щоб сіль краще розчинялася.
Рекомендуємо також приготувати малосольні огірки на мінеральній воді за рецептом "Телеграфа". Смачного!