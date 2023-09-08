Ідеальні огірки виходять за маминим рецептом: не пройдете повз, щоб не взяти один

Такими огірками хрустітимете із задоволенням

Як ми представляємо смачну вечерю? Варена молода картопля з вершковим маслом або смаженою цибулею, улюблене сало і поряд — хрусткі малосольні огірки!

Малосольні огірки за рецептом Shuba – швидка та смачна закуска на столі практично до будь-якої страви. Готова така закуска через 3-4 дні. Через нетривалий процес засолювання та відсутності солі вони зберігають майже всі корисні речовини.

Як приготувати малосольні огірки

Інгредієнти на одну 3-літрову банку:

огірок — 1 кг;

часник, зубчики — 4 шт.;

кріп, парасольки — 4 шт.;

сіль — 1/2 склянки;

холодна вода — 2.5 л.

Спосіб приготування:

Огірки помийте, замочіть на 1:00 в холодній воді. Банку та кришку помийте з содою. Часник почистьте, парасольки кропу помийте. Покладіть все у банку. Через годину огірки ще раз помийте, видаліть суцвіття і покладіть у банку. Зверху огірки засипте холодною водою, закрийте кришкою капронової та добре збовтайте банку до розчинення солі. Банку приберіть у темне місце, періодично струшуючи її, щоб сіль краще розчинялася.

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