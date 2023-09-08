Пишний японський сніданок: такі млинці з начинкою готуються лічені хвилини

Страва сподобається як дітям, так і дорослим

Ми розповідали, як швидко приготувати овочеві оладки з баклажанів. Тепер ділимось рецептом солодкого наїдку — традиційних японських млинців дораякі.

Традиційно ці млинці начиняють кремом із бобів адзукі. Але в цьому рецепті використаний горіхово-шоколадний крем. Рецептом поділились на порталі "Фокус".

Інгредієнти:

200 г борошна;

180 г цукрового піску;

75 мл молока кімнатної температури;

1/2 пакетика розпушувача (8 г);

3 яйця кімнатної температури;

1 столова ложка меду;

рослинна олія;

горіхово-шоколадний крем або будь-яка начинка до вашого смаку.

Спосіб приготування:

У мисці дуже добре збиваємо яйця з цукром, доки суміш не набухне та не почне пінитися. Додаємо мед, борошно та розпушувач. Перемішуємо. Помішуючи, тонкою цівкою вливаємо молоко. Повинне вийти густе тісто, яке потрібно залишити за кімнатної температури приблизно на 20 хвилин. Після цього змащуємо олією сковороду з антипригарним покриттям, нагріваємо. В центр виливаємо невелику кількість тіста. Смажимо на повільному вогні до утворення бульбашок, тоді — перевертаємо. Фаршируємо дораякі, помістивши в центр половини млинців ложку горіхового та шоколадного крему. Закриваємо другою половиною млинців так, щоб найпросмаженіша частина залишилася зверху.

Дораякі подаються гарячими одразу після смаження. Це ідеальне доповнення до гарячої ранкової кави.