Справжнісінька українська закуска: бендерики з м’ясом від Ектора Хіменес-Браво (відео)

Рецепт від зіркового шефа

Ми розповідали, як готувати тонесенькі млинці. Вони універсальні для подачі, але найкраще, що з них можна зробити — загорнути м’ясо і обсмажити. Так вийде традиційна українська страва — бендерики. Варіацією рецепту поділився зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

1 куряче яйце;

половина чайної ложки цукру;

дрібка солі;

50 грамів борошна;

125 грамів молока;

200 грамів курячого фаршу;

половина ріпчастої цибулі;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

З’єднуємо в одній мисці та змішуємо вінчиком яйця, цукор, сіль, олію та молоко. Додаємо просіяне борошно та ретельно перемішуємо — не повинно залишитись жодної грудочки. На розігріту сковорідку наливаємо невелику кількість олії. Порціями викладаємо тісто, даємо розтектись і обсмажуємо з обох боків. Так робимо з усім тістом. Курячий фарш змішуємо з подрібненою цибулею та спеціями до смаку. Коли млинці трохи охолонуть, розрізаємо кожен навпіл, підгинаємо одну сторону. Викладаємо 1 столову ложку фаршу та складаємо заготовку у трикутник. Бендерики обсмажуємо на вершковому маслі з додаванням рослинної олії. Готуємо на маленькому вогні по 6 – 8 хвилин з кожної сторони.

Страву смачно подавати зі сметаною та подрібненою зеленню. Також можна приготувати цікавий соус.