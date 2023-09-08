Справжнісінька українська закуска: бендерики з м’ясом від Ектора Хіменес-Браво (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт від зіркового шефа
Ми розповідали, як готувати тонесенькі млинці. Вони універсальні для подачі, але найкраще, що з них можна зробити — загорнути м’ясо і обсмажити. Так вийде традиційна українська страва — бендерики. Варіацією рецепту поділився зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.
Інгредієнти:
- 1 куряче яйце;
- половина чайної ложки цукру;
- дрібка солі;
- 50 грамів борошна;
- 125 грамів молока;
- 200 грамів курячого фаршу;
- половина ріпчастої цибулі;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
- З’єднуємо в одній мисці та змішуємо вінчиком яйця, цукор, сіль, олію та молоко. Додаємо просіяне борошно та ретельно перемішуємо — не повинно залишитись жодної грудочки.
- На розігріту сковорідку наливаємо невелику кількість олії. Порціями викладаємо тісто, даємо розтектись і обсмажуємо з обох боків. Так робимо з усім тістом.
- Курячий фарш змішуємо з подрібненою цибулею та спеціями до смаку. Коли млинці трохи охолонуть, розрізаємо кожен навпіл, підгинаємо одну сторону. Викладаємо 1 столову ложку фаршу та складаємо заготовку у трикутник.
- Бендерики обсмажуємо на вершковому маслі з додаванням рослинної олії. Готуємо на маленькому вогні по 6 – 8 хвилин з кожної сторони.
Страву смачно подавати зі сметаною та подрібненою зеленню. Також можна приготувати цікавий соус.