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Справжнісінька українська закуска: бендерики з м’ясом від Ектора Хіменес-Браво (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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В такі конвертики можна покласти будь-яку начинку
В такі конвертики можна покласти будь-яку начинку. Фото Апостроф

Рецепт від зіркового шефа

Ми розповідали, як готувати тонесенькі млинці. Вони універсальні для подачі, але найкраще, що з них можна зробити — загорнути м’ясо і обсмажити. Так вийде традиційна українська страва — бендерики. Варіацією рецепту поділився зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

  • 1 куряче яйце;
  • половина чайної ложки цукру;
  • дрібка солі;
  • 50 грамів борошна;
  • 125 грамів молока;
  • 200 грамів курячого фаршу;
  • половина ріпчастої цибулі;
  • сіль;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

  1. З’єднуємо в одній мисці та змішуємо вінчиком яйця, цукор, сіль, олію та молоко. Додаємо просіяне борошно та ретельно перемішуємо — не повинно залишитись жодної грудочки.
  2. На розігріту сковорідку наливаємо невелику кількість олії. Порціями викладаємо тісто, даємо розтектись і обсмажуємо з обох боків. Так робимо з усім тістом.
  3. Курячий фарш змішуємо з подрібненою цибулею та спеціями до смаку. Коли млинці трохи охолонуть, розрізаємо кожен навпіл, підгинаємо одну сторону. Викладаємо 1 столову ложку фаршу та складаємо заготовку у трикутник.
  4. Бендерики обсмажуємо на вершковому маслі з додаванням рослинної олії. Готуємо на маленькому вогні по 6 – 8 хвилин з кожної сторони.

Страву смачно подавати зі сметаною та подрібненою зеленню. Також можна приготувати цікавий соус.

Теги:
#Рецепт #Млинці #Ектор Хіменес Браво #Фарш