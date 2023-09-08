Рус

Це яскраве варення можна класти у подарунки: кращої заготівлі годі й шукати

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Таке варення має надзвичайний смак Новина оновлена 08 вересня 2023, 14:16
Таке варення має надзвичайний смак. Фото shuba.life

Чудова заготівля на зиму

Ми розповідали, як зварити густе повидло з яблук. Тепер ділимось рецептом неймовірно смачного гарбузового варення.

Цитрусові у складі не дозволять домашнім здогадатися, що ласощі — з гарбуза. Варення виходить густим, гарного янтарного кольору і дуже смачним. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • 1 кг гарбуза;
  • 1 лимон;
  • 1 апельсин;
  • 600 г цукру.

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз чистимо від шкірочки та насіння, а тоді зважуємо — повинно бути 1 кг. Ріжемо м’якоть на кубики. Чим менші вони будуть, тим швидше звариться варення.
  2. Цитруси миємо під струменем теплої води. Не знімаючи шкірочку, нарізаємо дрібними кубиками, видаляючи кісточки.
  3. В каструлі з товстим дном змішуємо гарбуз з апельсином та лимоном. Додаємо цукор і залишаємо так до ранку. Можна кілька разів перемішати.
  4. Зранку ставимо посудину на слабенький вогонь. Коли маса закипить, продовжуємо варити на малому вогні, періодично помішуючи. Як тільки помітили, що варення густішає — починаємо часто перемішувати, бо інакше пригорить. Варимо близько півтори години.
  5. Гаряче варення розливаємо по простерилізованих банках. Закриваємо за технологією.

З цієї кількості продуктів повинно вийти дві баночки по 0,5 літра запашного гарбузового варення. Також ми розповідали, як смачно закрити гриби на зиму.

Теги:
#Рецепт #Варення #Гарбуз #Консервація