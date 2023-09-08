Це яскраве варення можна класти у подарунки: кращої заготівлі годі й шукати

Чудова заготівля на зиму

Ми розповідали, як зварити густе повидло з яблук. Тепер ділимось рецептом неймовірно смачного гарбузового варення.

Цитрусові у складі не дозволять домашнім здогадатися, що ласощі — з гарбуза. Варення виходить густим, гарного янтарного кольору і дуже смачним. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

1 кг гарбуза;

1 лимон;

1 апельсин;

600 г цукру.

Спосіб приготування:

Гарбуз чистимо від шкірочки та насіння, а тоді зважуємо — повинно бути 1 кг. Ріжемо м’якоть на кубики. Чим менші вони будуть, тим швидше звариться варення. Цитруси миємо під струменем теплої води. Не знімаючи шкірочку, нарізаємо дрібними кубиками, видаляючи кісточки. В каструлі з товстим дном змішуємо гарбуз з апельсином та лимоном. Додаємо цукор і залишаємо так до ранку. Можна кілька разів перемішати. Зранку ставимо посудину на слабенький вогонь. Коли маса закипить, продовжуємо варити на малому вогні, періодично помішуючи. Як тільки помітили, що варення густішає — починаємо часто перемішувати, бо інакше пригорить. Варимо близько півтори години. Гаряче варення розливаємо по простерилізованих банках. Закриваємо за технологією.

З цієї кількості продуктів повинно вийти дві баночки по 0,5 літра запашного гарбузового варення. Також ми розповідали, як смачно закрити гриби на зиму.