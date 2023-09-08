Це яскраве варення можна класти у подарунки: кращої заготівлі годі й шукати
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Чудова заготівля на зиму
Ми розповідали, як зварити густе повидло з яблук. Тепер ділимось рецептом неймовірно смачного гарбузового варення.
Цитрусові у складі не дозволять домашнім здогадатися, що ласощі — з гарбуза. Варення виходить густим, гарного янтарного кольору і дуже смачним. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- 1 кг гарбуза;
- 1 лимон;
- 1 апельсин;
- 600 г цукру.
Спосіб приготування:
- Гарбуз чистимо від шкірочки та насіння, а тоді зважуємо — повинно бути 1 кг. Ріжемо м’якоть на кубики. Чим менші вони будуть, тим швидше звариться варення.
- Цитруси миємо під струменем теплої води. Не знімаючи шкірочку, нарізаємо дрібними кубиками, видаляючи кісточки.
- В каструлі з товстим дном змішуємо гарбуз з апельсином та лимоном. Додаємо цукор і залишаємо так до ранку. Можна кілька разів перемішати.
- Зранку ставимо посудину на слабенький вогонь. Коли маса закипить, продовжуємо варити на малому вогні, періодично помішуючи. Як тільки помітили, що варення густішає — починаємо часто перемішувати, бо інакше пригорить. Варимо близько півтори години.
- Гаряче варення розливаємо по простерилізованих банках. Закриваємо за технологією.
З цієї кількості продуктів повинно вийти дві баночки по 0,5 літра запашного гарбузового варення. Також ми розповідали, як смачно закрити гриби на зиму.