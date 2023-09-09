Дешевше сирників і ніжніше оладок: найсмачніші манники готуються за цим рецептом

Вам просто потрібно зварити манну кашу

Зазвичай вранці ми любимо поласувати пишними оладками. Вони швидко готуються та дуже смачні з ароматною. А ось чи можете ви уявити випічку без борошна?

"Господинька" пропонує саме такий рецепт. Неймовірні манники можна приготувати навіть із вчорашньої каші, при цьому в них немає грама борошна. Вам сподобається з першого шматочка!

Як приготувати манники

Інгредієнти:

манна крупа – 100 г;

молоко будь-якої жирності – 400 мл;

вершкове масло – 20-30 г;

яйце куряче добірної категорії – 1 шт.;

цукровий пісок – 1,5 ст. л.;

ванілін – щіпка;

сіль — щіпка;

соняшникова олія без запаху – для смаження.

Спосіб приготування:

Для приготування манної каші молоко наливаємо в каструлю, доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор, ванілін і потроху, тонким струмком починаємо додавати манну крупу. Постійно помішуючи, варимо 3-4 хвилини. У рецепті можна використовувати недоїдену вчорашню кашу. У готову манну кашу додаємо шматочок вершкового масла, розмішуємо. Коли каша охолоне, додаємо розтоплене вершкове масло. Яйце розділяємо на білок та жовток. Жовток відразу додаємо в охолоджену манку та перемішуємо. Білок збиваємо у міцну піну та відправляємо у манне тісто. У сковороді розігріваємо достатню кількість олії. Руки змочуємо у воді та з манної каші формуємо кульки. Викладаємо їх у сковороду, смажимо на середньому вогні з обох боків до утворення рум’яної скоринки. Готові манники викладаємо на серветку, щоб увібралися залишки соняшникової олії.

Подавайте манники з домашнім згущеним молоком за рецептом "Телеграфа". Смачного!