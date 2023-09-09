Дешевше сирників і ніжніше оладок: найсмачніші манники готуються за цим рецептом
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Вам просто потрібно зварити манну кашу
Зазвичай вранці ми любимо поласувати пишними оладками. Вони швидко готуються та дуже смачні з ароматною. А ось чи можете ви уявити випічку без борошна?
"Господинька" пропонує саме такий рецепт. Неймовірні манники можна приготувати навіть із вчорашньої каші, при цьому в них немає грама борошна. Вам сподобається з першого шматочка!
Як приготувати манники
Інгредієнти:
- манна крупа – 100 г;
- молоко будь-якої жирності – 400 мл;
- вершкове масло – 20-30 г;
- яйце куряче добірної категорії – 1 шт.;
- цукровий пісок – 1,5 ст. л.;
- ванілін – щіпка;
- сіль — щіпка;
- соняшникова олія без запаху – для смаження.
Спосіб приготування:
- Для приготування манної каші молоко наливаємо в каструлю, доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор, ванілін і потроху, тонким струмком починаємо додавати манну крупу. Постійно помішуючи, варимо 3-4 хвилини. У рецепті можна використовувати недоїдену вчорашню кашу.
- У готову манну кашу додаємо шматочок вершкового масла, розмішуємо. Коли каша охолоне, додаємо розтоплене вершкове масло.
- Яйце розділяємо на білок та жовток. Жовток відразу додаємо в охолоджену манку та перемішуємо.
- Білок збиваємо у міцну піну та відправляємо у манне тісто.
- У сковороді розігріваємо достатню кількість олії.
- Руки змочуємо у воді та з манної каші формуємо кульки. Викладаємо їх у сковороду, смажимо на середньому вогні з обох боків до утворення рум’яної скоринки. Готові манники викладаємо на серветку, щоб увібралися залишки соняшникової олії.
Подавайте манники з домашнім згущеним молоком за рецептом "Телеграфа". Смачного!