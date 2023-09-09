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Дешевше сирників і ніжніше оладок: найсмачніші манники готуються за цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ці ароматні манники можна доповнювати чим завгодно
Ці ароматні манники можна доповнювати чим завгодно. Фото gospodynka.com.ua

Вам просто потрібно зварити манну кашу

Зазвичай вранці ми любимо поласувати пишними оладками. Вони швидко готуються та дуже смачні з ароматною. А ось чи можете ви уявити випічку без борошна?

"Господинька" пропонує саме такий рецепт. Неймовірні манники можна приготувати навіть із вчорашньої каші, при цьому в них немає грама борошна. Вам сподобається з першого шматочка!

Як приготувати манники

Інгредієнти:

  • манна крупа – 100 г;
  • молоко будь-якої жирності – 400 мл;
  • вершкове масло – 20-30 г;
  • яйце куряче добірної категорії – 1 шт.;
  • цукровий пісок – 1,5 ст. л.;
  • ванілін – щіпка;
  • сіль — щіпка;
  • соняшникова олія без запаху – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування манної каші молоко наливаємо в каструлю, доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор, ванілін і потроху, тонким струмком починаємо додавати манну крупу. Постійно помішуючи, варимо 3-4 хвилини. У рецепті можна використовувати недоїдену вчорашню кашу.
  2. У готову манну кашу додаємо шматочок вершкового масла, розмішуємо. Коли каша охолоне, додаємо розтоплене вершкове масло.
  3. Яйце розділяємо на білок та жовток. Жовток відразу додаємо в охолоджену манку та перемішуємо.
  4. Білок збиваємо у міцну піну та відправляємо у манне тісто.
  5. У сковороді розігріваємо достатню кількість олії.
  6. Руки змочуємо у воді та з манної каші формуємо кульки. Викладаємо їх у сковороду, смажимо на середньому вогні з обох боків до утворення рум’яної скоринки. Готові манники викладаємо на серветку, щоб увібралися залишки соняшникової олії.

Подавайте манники з домашнім згущеним молоком за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Манна каша #Готуємо вдома #Маннік