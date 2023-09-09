Усього дві хвилини – і соус на столі: приготувати такий майонез простіше, ніж сходити до магазину

Швидко, просто та неймовірно смачно

Майонез – найулюбленіший соус людей у всьому світі. Він є частим інгредієнтом багатьох страв. Звичайно, домашній майонез корисніший, ніж магазинний "побратим". Разом з тим здається, що приготувати його досить складно: відокремити жовтки, тоненьким струмком вливати олію, щоб не зіпсувати текстуру.

Рixelinform ділиться з нами простим і корисним рецептом улюбленого соусу. Приготувати його дуже просто — потрібно лише блендером збити всі інгредієнти. Тепер ваші близькі будуть їсти не лише смачні, а й корисні страви.

Як приготувати домашній майонез

Інгредієнти:

олія – 1 склянка;

яйце – 1 шт.;

сік лимона – 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці перемішайте всі інгредієнти, за винятком яйця. Яйце розбийте в окрему миску таким чином, щоб жовток був цілим. Відокремте білок і відправте його до всіх інгредієнтів. Тільки потім туди ж обережно опустіть жовток. Суміш збийте блендером на високій швидкості, поки маса не загусне. За бажанням до приготовленого майонезу можна додати спеції або свіжу зелень.

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