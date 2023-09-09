Усього дві хвилини – і соус на столі: приготувати такий майонез простіше, ніж сходити до магазину
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Швидко, просто та неймовірно смачно
Майонез – найулюбленіший соус людей у всьому світі. Він є частим інгредієнтом багатьох страв. Звичайно, домашній майонез корисніший, ніж магазинний "побратим". Разом з тим здається, що приготувати його досить складно: відокремити жовтки, тоненьким струмком вливати олію, щоб не зіпсувати текстуру.
Рixelinform ділиться з нами простим і корисним рецептом улюбленого соусу. Приготувати його дуже просто — потрібно лише блендером збити всі інгредієнти. Тепер ваші близькі будуть їсти не лише смачні, а й корисні страви.
Як приготувати домашній майонез
Інгредієнти:
- олія – 1 склянка;
- яйце – 1 шт.;
- сік лимона – 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці перемішайте всі інгредієнти, за винятком яйця.
- Яйце розбийте в окрему миску таким чином, щоб жовток був цілим. Відокремте білок і відправте його до всіх інгредієнтів. Тільки потім туди ж обережно опустіть жовток.
- Суміш збийте блендером на високій швидкості, поки маса не загусне.
- За бажанням до приготовленого майонезу можна додати спеції або свіжу зелень.
Спробуйте також майонез із яблук за рецептом "Телеграфа". Це смачна та корисна заміна магазинному соусу