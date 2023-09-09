Ви більше не розраховуватимете пропорції: рецепт ідеального маринаду для огірків
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Спробувавши раз, ви маринуватимете огірки тільки так
Мариновані огірки – найкраща закуска на зиму. Спробуйте залишити баночку на столі — і за хвилину ви почуєте їхній хрускіт.
Скільки б рецептів не було, все одно хочеться мати під рукою спосіб приготування ідеального маринаду. Smachnonews пропонує такий — вам більше не доведеться підраховувати пропорції солі, цукру та оцту. Спробуйте - все просто і смачно!
Як приготувати маринад для огірків
Інгредієнти на 6 порцій:
- 6 кілограмів огірків;
- 2 лаврові листи на банку;
- перець запашний 6 зерен на банку;
- перець чорний 2 зерна на банку;
- гірчиця у зернах половина чайної ложки на банку;
- кружечки моркви 1 — 2 на банку;
- зубчик часнику на банку;
- шматочок кореня хрону на банку;
- парасолька кропу на банку;
- 1,5 літра оцту 8 – 10%
- 5 літрів води;
- 10 столових ложок цукру;
- 5 столових ложок солі.
Спосіб приготування:
- Огірки ретельно промийте та замочіть на 2 години.
- Для приготування маринаду закип’ятіть воду із сіллю, оцтом та цукром.
- У кожну банку покладіть парасольки кропу, 1 — 2 скибочки моркви, скибочку хрону, половину чайної ложки зерен гірчиці, 1 — 2 лаврові листки, 6 зерен запашного перцю, зубчик часнику, 2 зерна чорного перцю. Зверху покладіть огірки та парасольки кропу.
- Залийте огірки гарячим маринадом, закрийте банки та пастеризуйте 5 хвилин після закипання води.
- Через зазначений час дістаньте банки, поставте їх вгору дном до повного остигання, потім заберіть їх у льох.
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