Ви більше не розраховуватимете пропорції: рецепт ідеального маринаду для огірків

Спробувавши раз, ви маринуватимете огірки тільки так

Мариновані огірки – найкраща закуска на зиму. Спробуйте залишити баночку на столі — і за хвилину ви почуєте їхній хрускіт.

Скільки б рецептів не було, все одно хочеться мати під рукою спосіб приготування ідеального маринаду. Smachnonews пропонує такий — вам більше не доведеться підраховувати пропорції солі, цукру та оцту. Спробуйте - все просто і смачно!

Як приготувати маринад для огірків

Інгредієнти на 6 порцій:

6 кілограмів огірків;

2 лаврові листи на банку;

перець запашний 6 зерен на банку;

перець чорний 2 зерна на банку;

гірчиця у зернах половина чайної ложки на банку;

кружечки моркви 1 — 2 на банку;

зубчик часнику на банку;

шматочок кореня хрону на банку;

парасолька кропу на банку;

1,5 літра оцту 8 – 10%

5 літрів води;

10 столових ложок цукру;

5 столових ложок солі.

Спосіб приготування:

Огірки ретельно промийте та замочіть на 2 години. Для приготування маринаду закип’ятіть воду із сіллю, оцтом та цукром. У кожну банку покладіть парасольки кропу, 1 — 2 скибочки моркви, скибочку хрону, половину чайної ложки зерен гірчиці, 1 — 2 лаврові листки, 6 зерен запашного перцю, зубчик часнику, 2 зерна чорного перцю. Зверху покладіть огірки та парасольки кропу. Залийте огірки гарячим маринадом, закрийте банки та пастеризуйте 5 хвилин після закипання води. Через зазначений час дістаньте банки, поставте їх вгору дном до повного остигання, потім заберіть їх у льох.

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