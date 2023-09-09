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Ви більше не розраховуватимете пропорції: рецепт ідеального маринаду для огірків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірний маринад без особливої метушні
Неймовірний маринад без особливої метушні. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Спробувавши раз, ви маринуватимете огірки тільки так

Мариновані огірки – найкраща закуска на зиму. Спробуйте залишити баночку на столі — і за хвилину ви почуєте їхній хрускіт.

Скільки б рецептів не було, все одно хочеться мати під рукою спосіб приготування ідеального маринаду. Smachnonews пропонує такий — вам більше не доведеться підраховувати пропорції солі, цукру та оцту. Спробуйте - все просто і смачно!

Як приготувати маринад для огірків

Інгредієнти на 6 порцій:

  • 6 кілограмів огірків;
  • 2 лаврові листи на банку;
  • перець запашний 6 зерен на банку;
  • перець чорний 2 зерна на банку;
  • гірчиця у зернах половина чайної ложки на банку;
  • кружечки моркви 1 — 2 на банку;
  • зубчик часнику на банку;
  • шматочок кореня хрону на банку;
  • парасолька кропу на банку;
  • 1,5 літра оцту 8 – 10%
  • 5 літрів води;
  • 10 столових ложок цукру;
  • 5 столових ложок солі.

Спосіб приготування:

  1. Огірки ретельно промийте та замочіть на 2 години.
  2. Для приготування маринаду закип’ятіть воду із сіллю, оцтом та цукром.
  3. У кожну банку покладіть парасольки кропу, 1 — 2 скибочки моркви, скибочку хрону, половину чайної ложки зерен гірчиці, 1 — 2 лаврові листки, 6 зерен запашного перцю, зубчик часнику, 2 зерна чорного перцю. Зверху покладіть огірки та парасольки кропу.
  4. Залийте огірки гарячим маринадом, закрийте банки та пастеризуйте 5 хвилин після закипання води.
  5. Через зазначений час дістаньте банки, поставте їх вгору дном до повного остигання, потім заберіть їх у льох.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки можна зберігати консервацію. Нехай ваші закрутки простоять цілими до наступного літа!

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#Рецепт #Огірки #Заготовки на зиму #Готуємо вдома