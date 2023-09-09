Просто посмажте сосиски в соусі: найпростіша страва, яка здивує всю родину

Ви більше не варитимете сосиски!

Коли мова заходить про сосиски, максимум, що ми собі уявляємо – це класичний хот-дог. А що, якщо взяти сосиски та приготувати з них не зовсім стандартну страву?

Shuba пропонує посмажити їх у медово-гірчичному соусі. Без складних маніпуляцій ви отримаєте смачні та насичені сосиски з рум’яною скоринкою та густим поливанням з гостро-солодкими нотками. Спробуємо приготувати?

Як приготувати смажені сосиски в медово-гірчичному соусі

Інгредієнти на 4 порції:

сосиски — 8 шт.;

гірчиця — 2 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

кетчуп — 2 ст. л.;

олія соняшникова — 2 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для приготування соусу з’єднайте гірчицю, мед, кетчуп, сіль, перець. Усі інгредієнти ретельно перемішайте. Сосиски очистьте і наріжте шматочками завтовшки 3-4 див. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте сосиски до рум’яної скоринки з усіх боків. Обсмажені сосиски полийте гірчичним соусом. Перемішайте таким чином, щоб усі шматочки їм накрилися і смажте разом ще 2-3 хвилини.

Готові сосиски подавайте з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!