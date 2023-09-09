Рус

Просто посмажте сосиски в соусі: найпростіша страва, яка здивує всю родину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Незвичайне блюдо із звичайних сосисок
Незвичайне блюдо із звичайних сосисок. Фото shuba.life

Ви більше не варитимете сосиски!

Коли мова заходить про сосиски, максимум, що ми собі уявляємо – це класичний хот-дог. А що, якщо взяти сосиски та приготувати з них не зовсім стандартну страву?

Shuba пропонує посмажити їх у медово-гірчичному соусі. Без складних маніпуляцій ви отримаєте смачні та насичені сосиски з рум’яною скоринкою та густим поливанням з гостро-солодкими нотками. Спробуємо приготувати?

Як приготувати смажені сосиски в медово-гірчичному соусі

Інгредієнти на 4 порції:

  • сосиски — 8 шт.;
  • гірчиця — 2 ст. л.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • олія соняшникова — 2 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування соусу з’єднайте гірчицю, мед, кетчуп, сіль, перець. Усі інгредієнти ретельно перемішайте.
  2. Сосиски очистьте і наріжте шматочками завтовшки 3-4 див.
  3. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте сосиски до рум’яної скоринки з усіх боків.
  4. Обсмажені сосиски полийте гірчичним соусом. Перемішайте таким чином, щоб усі шматочки їм накрилися і смажте разом ще 2-3 хвилини.

Готові сосиски подавайте з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Сосиски #Готуємо вдома