Просто посмажте сосиски в соусі: найпростіша страва, яка здивує всю родину
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Ви більше не варитимете сосиски!
Коли мова заходить про сосиски, максимум, що ми собі уявляємо – це класичний хот-дог. А що, якщо взяти сосиски та приготувати з них не зовсім стандартну страву?
Shuba пропонує посмажити їх у медово-гірчичному соусі. Без складних маніпуляцій ви отримаєте смачні та насичені сосиски з рум’яною скоринкою та густим поливанням з гостро-солодкими нотками. Спробуємо приготувати?
Як приготувати смажені сосиски в медово-гірчичному соусі
Інгредієнти на 4 порції:
- сосиски — 8 шт.;
- гірчиця — 2 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- олія соняшникова — 2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для приготування соусу з’єднайте гірчицю, мед, кетчуп, сіль, перець. Усі інгредієнти ретельно перемішайте.
- Сосиски очистьте і наріжте шматочками завтовшки 3-4 див.
- Розігрійте сковороду з олією та обсмажте сосиски до рум’яної скоринки з усіх боків.
- Обсмажені сосиски полийте гірчичним соусом. Перемішайте таким чином, щоб усі шматочки їм накрилися і смажте разом ще 2-3 хвилини.
Готові сосиски подавайте з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!