Не відірветься від цієї смакоти: найніжніші тістечка виходять за цим рецептом

З цим десертом ви вип’єте весь чай

Більшість із нас просто обожнює солодке і не зможе встояти перед домашньою випічкою. Якщо ви теж любите поласувати домашніми десертами, то цей рецепт для вас.

Домашні ніжні смаколики від "Бабусиних рецептів" — це просто свято смаку. Найніжніші, м’які та смачні тістечка до чаю з’їдять до останньої крихти. Спробуйте і не пошкодуєте!

Як приготувати тістечка

Інгредієнти:

вершкове масло – 200 г;

соняшникова олія – 50 мл;

яйце куряче — 1 шт.;

цукрова пудра – 100 г;

борошно — 400 г;

ванілін – 1 ч. л.;

харчова сода — 1 ч. л.;

шоколад – 100 г;

кокосова стружка — 100 г.

Спосіб приготування:

Розм’якшене вершкове масло викладаємо в глибоку миску. До нього додаємо олію, вливаємо яйце, ретельно перемішуємо вінчиком всі інгредієнти до однорідної консистенції. В отриману масу у два прийоми додаємо борошно, цукрову пудру, соду, ванілін і ретельно з’єднуємо руками. З тіста формуємо кульки невеликого розміру і викладаємо їх на деко, попередньо застелене пергаментним папером. Випікаємо у розігрітій до 160 градусів духовці близько 15-20 хвилин. Готові кульки обмочуємо верхівкою у розтопленому шоколаді та кокосовій стружці.

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