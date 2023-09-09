Не відірветься від цієї смакоти: найніжніші тістечка виходять за цим рецептом
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З цим десертом ви вип’єте весь чай
Більшість із нас просто обожнює солодке і не зможе встояти перед домашньою випічкою. Якщо ви теж любите поласувати домашніми десертами, то цей рецепт для вас.
Домашні ніжні смаколики від "Бабусиних рецептів" — це просто свято смаку. Найніжніші, м’які та смачні тістечка до чаю з’їдять до останньої крихти. Спробуйте і не пошкодуєте!
Як приготувати тістечка
Інгредієнти:
- вершкове масло – 200 г;
- соняшникова олія – 50 мл;
- яйце куряче — 1 шт.;
- цукрова пудра – 100 г;
- борошно — 400 г;
- ванілін – 1 ч. л.;
- харчова сода — 1 ч. л.;
- шоколад – 100 г;
- кокосова стружка — 100 г.
Спосіб приготування:
- Розм’якшене вершкове масло викладаємо в глибоку миску. До нього додаємо олію, вливаємо яйце, ретельно перемішуємо вінчиком всі інгредієнти до однорідної консистенції.
- В отриману масу у два прийоми додаємо борошно, цукрову пудру, соду, ванілін і ретельно з’єднуємо руками.
- З тіста формуємо кульки невеликого розміру і викладаємо їх на деко, попередньо застелене пергаментним папером. Випікаємо у розігрітій до 160 градусів духовці близько 15-20 хвилин.
- Готові кульки обмочуємо верхівкою у розтопленому шоколаді та кокосовій стружці.
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