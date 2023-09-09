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Для фанатів цибулі: унікальна страва, після якої можна йти на побачення

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такі оладки зметуть зі столу за хвилину
Такі оладки зметуть зі столу за хвилину. Фото Порадниця

Страва сподобається навіть дітям

Ми розповідали, як приготувати овочеві оладки з кабачків. Ще один варіант такої страви суто український — ароматні цибуляники.

Вони готуються дуже просто. Не осідають і залишаються такими ж пухкими навіть якщо охолонуть. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 400 мл кефіру
  • 50 мл води
  • 2 яйця
  • 350 г борошна
  • 1 чайна ложка цукру
  • 1 чайна ложка солі (без гірки)
  • 4 варених яйця
  • 0,5 чайної ложки соди
  • 2 столові ложки олії (в тісто)
  • невеликий пучечок зеленої цибулі
  • олія (для смаження)

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо яйця до твердого стану. Зелень дрібно січемо.
  2. Коли яйця охолонуть, нарізаємо їх маленькими кубиками. У каструльці змішуємо кефір і воду, перемішуємо, ставимо на слабкий вогонь.
  3. Трохи прогріваємо суміш — вона повинна бути теплою. Завдяки теплому кефіру оладки будуть пишними.
  4. Відставляємо каструльку з вогню. Сирі яйця для тіста трохи збиваємо з сіллю та цукром. Вливаємо до них теплий, але не гарячий, кефір із водою.
  5. Всипаємо борошно, ретельно перемішуємо — тісто має бути доволі густим, важко сповзати з ложки.
  6. В кінці додаємо соду, перемішуємо. Вливаємо олію, знову перемішуємо. Викладаємо до готового тіста цибулю та яйця, перемішуємо.
  7. Обсмажуємо оладки в розігрітій олії на середньому вогні, щоб добре просмажилися. Вони повинні бути золотавими з обох боків.

Оладки виходять дуже ароматними. Дуже смачно їсти їх зі сметаною або соусом на її основі.

Теги:
#Рецепт #Цибуля #Оладки