Для фанатів цибулі: унікальна страва, після якої можна йти на побачення

Страва сподобається навіть дітям

Ми розповідали, як приготувати овочеві оладки з кабачків. Ще один варіант такої страви суто український — ароматні цибуляники.

Вони готуються дуже просто. Не осідають і залишаються такими ж пухкими навіть якщо охолонуть. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

400 мл кефіру

50 мл води

2 яйця

350 г борошна

1 чайна ложка цукру

1 чайна ложка солі (без гірки)

4 варених яйця

0,5 чайної ложки соди

2 столові ложки олії (в тісто)

невеликий пучечок зеленої цибулі

олія (для смаження)

Спосіб приготування:

Відварюємо яйця до твердого стану. Зелень дрібно січемо. Коли яйця охолонуть, нарізаємо їх маленькими кубиками. У каструльці змішуємо кефір і воду, перемішуємо, ставимо на слабкий вогонь. Трохи прогріваємо суміш — вона повинна бути теплою. Завдяки теплому кефіру оладки будуть пишними. Відставляємо каструльку з вогню. Сирі яйця для тіста трохи збиваємо з сіллю та цукром. Вливаємо до них теплий, але не гарячий, кефір із водою. Всипаємо борошно, ретельно перемішуємо — тісто має бути доволі густим, важко сповзати з ложки. В кінці додаємо соду, перемішуємо. Вливаємо олію, знову перемішуємо. Викладаємо до готового тіста цибулю та яйця, перемішуємо. Обсмажуємо оладки в розігрітій олії на середньому вогні, щоб добре просмажилися. Вони повинні бути золотавими з обох боків.

Оладки виходять дуже ароматними. Дуже смачно їсти їх зі сметаною або соусом на її основі.