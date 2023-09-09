Для фанатів цибулі: унікальна страва, після якої можна йти на побачення
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Страва сподобається навіть дітям
Ми розповідали, як приготувати овочеві оладки з кабачків. Ще один варіант такої страви суто український — ароматні цибуляники.
Вони готуються дуже просто. Не осідають і залишаються такими ж пухкими навіть якщо охолонуть. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 400 мл кефіру
- 50 мл води
- 2 яйця
- 350 г борошна
- 1 чайна ложка цукру
- 1 чайна ложка солі (без гірки)
- 4 варених яйця
- 0,5 чайної ложки соди
- 2 столові ложки олії (в тісто)
- невеликий пучечок зеленої цибулі
- олія (для смаження)
Спосіб приготування:
- Відварюємо яйця до твердого стану. Зелень дрібно січемо.
- Коли яйця охолонуть, нарізаємо їх маленькими кубиками. У каструльці змішуємо кефір і воду, перемішуємо, ставимо на слабкий вогонь.
- Трохи прогріваємо суміш — вона повинна бути теплою. Завдяки теплому кефіру оладки будуть пишними.
- Відставляємо каструльку з вогню. Сирі яйця для тіста трохи збиваємо з сіллю та цукром. Вливаємо до них теплий, але не гарячий, кефір із водою.
- Всипаємо борошно, ретельно перемішуємо — тісто має бути доволі густим, важко сповзати з ложки.
- В кінці додаємо соду, перемішуємо. Вливаємо олію, знову перемішуємо. Викладаємо до готового тіста цибулю та яйця, перемішуємо.
- Обсмажуємо оладки в розігрітій олії на середньому вогні, щоб добре просмажилися. Вони повинні бути золотавими з обох боків.
Оладки виходять дуже ароматними. Дуже смачно їсти їх зі сметаною або соусом на її основі.