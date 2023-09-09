Такий сніданок будуть їсти навіть вередливі діти: бюджетна піца на лаваші за 15 хвилин

Страва дуже проста, а виходить максимально смачно

Є різні варіанти приготування швидких піц, у тому числі й на сковороді, та найледачіша і найшвидша — на лаваші. Розповідаємо, як її приготувати.

Лаваш приходить на допомогу, коли немає ні часу, ні сил возитися з тістом. Всього 15 хвилин вашого часу — і піца готова. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

лаваш круглий — 4 шт

кетчуп

сир

італійські трави

кукурудза

куряче філе

помідори

гриби

салямі

Спосіб приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Викладаємо 1 лаваш на деко, застелене пергаментом. Посипаємо лаваш сиром та накриваємо зверху другим лавашем. Підготуйте начинку. Лаваш змащуємо кетчупом або будь-яким іншим томатним соусом. Зверху викладаємо начинку. Це може бути будь-що, єдина умова — якщо продукти сирі, їм потрібно буде більше часу ніж у випадку, коли все повинно просто "схопитися". Деко ставимо у розігріту духовку. Запікаємо піцу впродовж 10 хвилин. Тоді повторюємо всю процедуру ще раз — з іншою парою лавашів.

Якщо купити звичайний некруглий лаваш, тоді піца буде прямокутною, що зовсім не вплине на смак. Також ми розповідали, як готувати ліниві голубці.