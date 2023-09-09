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Такий сніданок будуть їсти навіть вередливі діти: бюджетна піца на лаваші за 15 хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Від такої піци ніхто не відмовиться Новина оновлена 09 вересня 2023, 12:04
Від такої піци ніхто не відмовиться. Фото 24 канал

Страва дуже проста, а виходить максимально смачно

Є різні варіанти приготування швидких піц, у тому числі й на сковороді, та найледачіша і найшвидша — на лаваші. Розповідаємо, як її приготувати.

Лаваш приходить на допомогу, коли немає ні часу, ні сил возитися з тістом. Всього 15 хвилин вашого часу — і піца готова. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • лаваш круглий — 4 шт
  • кетчуп
  • сир
  • італійські трави
  • кукурудза
  • куряче філе
  • помідори
  • гриби
  • салямі

Спосіб приготування:

  1. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Викладаємо 1 лаваш на деко, застелене пергаментом.
  2. Посипаємо лаваш сиром та накриваємо зверху другим лавашем. Підготуйте начинку.
  3. Лаваш змащуємо кетчупом або будь-яким іншим томатним соусом. Зверху викладаємо начинку. Це може бути будь-що, єдина умова — якщо продукти сирі, їм потрібно буде більше часу ніж у випадку, коли все повинно просто "схопитися".
  4. Деко ставимо у розігріту духовку. Запікаємо піцу впродовж 10 хвилин. Тоді повторюємо всю процедуру ще раз — з іншою парою лавашів.

Якщо купити звичайний некруглий лаваш, тоді піца буде прямокутною, що зовсім не вплине на смак. Також ми розповідали, як готувати ліниві голубці.

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#Рецепт #Піца #Сніданок #Лаваш