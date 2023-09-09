Кілька хвилин — і в духовку: неймовірно швидкий та бюджетний торт до чаю
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Цей смачний десерт не забере у вас багато часу
Ми розповідали, як швидко приготувати ягідний пиріг. Але якщо вам потрібен десерт з класичнішим смаком, зверніть увагу на цей рецепт.
Він смачний сам по собі, але при бажанні його можна подавати з варенням або згущівкою. Рецептом поділились на порталі "Фокус".
Інгредієнти:
- 240 г борошна;
- 150 г цукрового піску;
- 50 г вершкового масла;
- 1 пакетик розпушувача;
- 1 стручок ванілі;
- 2 яйця;
- 180 г незбираного молока;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування:
- Просіюємо борошно з розпушувачем. Додаємо цукор.
- Розрізаємо стручок ванілі, видаляємо насіння ножем для очищення овочів. Додаємо разом із стручком в молоко; перемішуємо.
- Збиваємо яйця і додаємо в них молоко з ваніллю. У каструлі розтоплюємо вершкове масло, намагаючись не перегрівати. Коли охолоне, додаємо його в молочно-яєчну суміш.
- Отриману таким чином суміш змішуємо із борошном і цукром. Маса повинна стати однорідною.
- Форму для випічки змащуємо маслом. Дно та краї можна додатково посипати борошном, щоб тісто не прилипло під час приготування. У форму виливаємо тісто.
- Випікаємо пиріг у заздалегідь розігрітій духовці за температури 170° градусів 40 хвилин. Дістаємо десерт і залишаємо його щонайменше на годину. Після цього можна нарізати.
Такий торт масла відмінно збережеться впродовж 4 днів у холодильнику. Цей рецепт підійде і тим, хто не любить надто солодку випічку. Але можна додатково при подачі змастити торт ароматним варенням — буде теж дуже смачно.