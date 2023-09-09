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Кілька хвилин — і в духовку: неймовірно швидкий та бюджетний торт до чаю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Від такого торта ніхто не відмовиться
Від такого торта ніхто не відмовиться. Фото shuba.life

Цей смачний десерт не забере у вас багато часу

Ми розповідали, як швидко приготувати ягідний пиріг. Але якщо вам потрібен десерт з класичнішим смаком, зверніть увагу на цей рецепт.

Він смачний сам по собі, але при бажанні його можна подавати з варенням або згущівкою. Рецептом поділились на порталі "Фокус".

Інгредієнти:

  • 240 г борошна;
  • 150 г цукрового піску;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 пакетик розпушувача;
  • 1 стручок ванілі;
  • 2 яйця;
  • 180 г незбираного молока;
  • цукрова пудра.

Спосіб приготування:

  1. Просіюємо борошно з розпушувачем. Додаємо цукор.
  2. Розрізаємо стручок ванілі, видаляємо насіння ножем для очищення овочів. Додаємо разом із стручком в молоко; перемішуємо.
  3. Збиваємо яйця і додаємо в них молоко з ваніллю. У каструлі розтоплюємо вершкове масло, намагаючись не перегрівати. Коли охолоне, додаємо його в молочно-яєчну суміш.
  4. Отриману таким чином суміш змішуємо із борошном і цукром. Маса повинна стати однорідною.
  5. Форму для випічки змащуємо маслом. Дно та краї можна додатково посипати борошном, щоб тісто не прилипло під час приготування. У форму виливаємо тісто.
  6. Випікаємо пиріг у заздалегідь розігрітій духовці за температури 170° градусів 40 хвилин. Дістаємо десерт і залишаємо його щонайменше на годину. Після цього можна нарізати.

Такий торт масла відмінно збережеться впродовж 4 днів у холодильнику. Цей рецепт підійде і тим, хто не любить надто солодку випічку. Але можна додатково при подачі змастити торт ароматним варенням — буде теж дуже смачно.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка #Десерт