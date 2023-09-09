Кілька хвилин — і в духовку: неймовірно швидкий та бюджетний торт до чаю

Цей смачний десерт не забере у вас багато часу

Ми розповідали, як швидко приготувати ягідний пиріг. Але якщо вам потрібен десерт з класичнішим смаком, зверніть увагу на цей рецепт.

Він смачний сам по собі, але при бажанні його можна подавати з варенням або згущівкою. Рецептом поділились на порталі "Фокус".

Інгредієнти:

240 г борошна;

150 г цукрового піску;

50 г вершкового масла;

1 пакетик розпушувача;

1 стручок ванілі;

2 яйця;

180 г незбираного молока;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Просіюємо борошно з розпушувачем. Додаємо цукор. Розрізаємо стручок ванілі, видаляємо насіння ножем для очищення овочів. Додаємо разом із стручком в молоко; перемішуємо. Збиваємо яйця і додаємо в них молоко з ваніллю. У каструлі розтоплюємо вершкове масло, намагаючись не перегрівати. Коли охолоне, додаємо його в молочно-яєчну суміш. Отриману таким чином суміш змішуємо із борошном і цукром. Маса повинна стати однорідною. Форму для випічки змащуємо маслом. Дно та краї можна додатково посипати борошном, щоб тісто не прилипло під час приготування. У форму виливаємо тісто. Випікаємо пиріг у заздалегідь розігрітій духовці за температури 170° градусів 40 хвилин. Дістаємо десерт і залишаємо його щонайменше на годину. Після цього можна нарізати.

Такий торт масла відмінно збережеться впродовж 4 днів у холодильнику. Цей рецепт підійде і тим, хто не любить надто солодку випічку. Але можна додатково при подачі змастити торт ароматним варенням — буде теж дуже смачно.