Ніжність у банці: це сливове варення взимку буде скарбом

Варення виходить дуже густе і насичене

Вересень — найкращий час, щоб подумати про запаси на зиму. Якщо ви вже готували яблучне повидло, зверніть увагу на цей рецепт солодкого та ніжного сливового варення.

Воно виходить таке чудове, що ви не пошкодуєте про жодну баночку. Рецептом поділились на порталі bbc.com.

Інгредієнти:

Сливи — 1 кг

Цукор — 1 стакан

Вода — 0,5 стакана

Спосіб приготування:

Ретельно миємо сливи, ділимо їх на половинки та видаляємо кісточки. Для сиропу ставимо воду на вогонь та розчиняємо у ній цукор. Кип'ятимо суміш 2-3 хвилини. Гарячим сиропом заливаємо сливи у глибокій мисці та залишаємо настоятись на 3-4 години. Сливи повинні пустити сік. Коли це станеться, ставимо миску з варенням на вогонь. Доводимо суміш до кипіння та тримаємо на вогні ще 10-15 хвилин. Варення повинно стати настільки густим, щоб крапелька не розтікалася по тарілці. Гаряче варення кладемо в стерилізовані банки. За технологією закручуємо кришками.

Таке варення пасує тонесеньким млинцям, та й начинкою для ароматного пирога стане легко. Приготуйте його, поки ще є сливи.