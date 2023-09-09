Яскраві булочки, що вразять всіх: ніхто не здогадається, чому вони кольорові

Весь секрет у додаванні моркви

З моркви можна приготувати силу-силенну смачних страв. Чого варті лише морквяні цукати. Ділимось рецептом дуже смачної випічки.

Булочки за рецептом, яким поділились на ProstoWay, не мають жодного присмаку коренеплоду. Зате виходять пухкі та ароматні.

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 3 скл.;

вода — 1 скл.;

дріжджі — 30 г;

олія — ½ ч.л.;

морква — 3 шт.;

цукор.

Спосіб приготування:

Дріжджі розводимо в теплій воді. Додаємо цукор і залишаємо в теплі — щоб "запустились". Через кілька хвилин порціями вводимо у майбутнє тісто просіяне борошно. На цьому етапі за бажанням можна додати ще цукру. Ретельно вимішуємо тісто до однорідного стану. Моркву пропускаємо через м’ясорубку та додаємо її в тісто. Ретельно вимішуємо та залишаємо на 2 години в теплому місці. Коли тісто підійде, формуємо булочки і викладаємо на деко, застелене пергаментом. Відправляємо в заздалегідь розігріту духовку запікатися. Готуємо до рум’яності. Це приблизно 20-30 хвилин при температурі 180 градусів.

Булочки можна одразу подавати — з чаєм та джемом. А якщо покласти менше цукру, їх буде дуже смачно їсти з ароматним борщем.