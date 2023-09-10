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Усі подумають, що це магазинні оливки: незвичайний рецепт консервованого винограду

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Консервований виноград стане родзинкою будь-якого столу
Консервований виноград стане родзинкою будь-якого столу. Фото cesmak.info

Один із найнезвичайніших рецептів

Виноград доступний будь-якої пори року, тому його консервують нечасто. І дарма — незвичайні та корисні ласощі про точно здивують і близьких, і гостей.

"Главред" розповідає, що цю ягоду можна консервувати не лише із цукром. Якщо приготувати незвичайний маринад, він може до смаку нагадувати оливки. Така пікантна закуска стане родзинкою будь-якого застілля.

Як консервувати виноград під оливки

Інгредієнти:

  • виноград зелений (бажано без кісточок) – 450 г;
  • запашний перець горошком — 2 шт.;
  • чорний перець горошком — 5 — 6 шт.;
  • оцет столовий 9% — 2 ст. л.;
  • гвоздика — 1 — 2 бутони;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ст. л.;
  • вода — 0,3л.

Спосіб приготування:

  1. Простерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним для вас способом.
  2. Виноград ретельно вимийте та відокремте ягоди від гілочок.
  3. У банку покладете всі прянощі та виноград, залийте окропом і закрийте кришкою.
  4. Через 10 хвилин злийте рідину в каструлю і доведіть до кипіння. У маринад додайте цукор та сіль, кип’ятіть до розчинення.
  5. У банку до винограду влийте оцет.
  6. Розсіл залийте банками та закотіть. Остудіть при кімнатній температурі та приберіть на зберігання.

До речі, виноград можна використовувати при консервації огірків за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!

Теги:
#Рецепт #Виноград #Заготовки на зиму #Консервація #Готуємо вдома