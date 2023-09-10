Усі подумають, що це магазинні оливки: незвичайний рецепт консервованого винограду

Один із найнезвичайніших рецептів

Виноград доступний будь-якої пори року, тому його консервують нечасто. І дарма — незвичайні та корисні ласощі про точно здивують і близьких, і гостей.

"Главред" розповідає, що цю ягоду можна консервувати не лише із цукром. Якщо приготувати незвичайний маринад, він може до смаку нагадувати оливки. Така пікантна закуска стане родзинкою будь-якого застілля.

Як консервувати виноград під оливки

Інгредієнти:

виноград зелений (бажано без кісточок) – 450 г;

запашний перець горошком — 2 шт.;

чорний перець горошком — 5 — 6 шт.;

оцет столовий 9% — 2 ст. л.;

гвоздика — 1 — 2 бутони;

лавровий лист — 1 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ст. л.;

вода — 0,3л.

Спосіб приготування:

Простерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним для вас способом. Виноград ретельно вимийте та відокремте ягоди від гілочок. У банку покладете всі прянощі та виноград, залийте окропом і закрийте кришкою. Через 10 хвилин злийте рідину в каструлю і доведіть до кипіння. У маринад додайте цукор та сіль, кип’ятіть до розчинення. У банку до винограду влийте оцет. Розсіл залийте банками та закотіть. Остудіть при кімнатній температурі та приберіть на зберігання.

До речі, виноград можна використовувати при консервації огірків за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!