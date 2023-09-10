Усі подумають, що це магазинні оливки: незвичайний рецепт консервованого винограду
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Один із найнезвичайніших рецептів
Виноград доступний будь-якої пори року, тому його консервують нечасто. І дарма — незвичайні та корисні ласощі про точно здивують і близьких, і гостей.
"Главред" розповідає, що цю ягоду можна консервувати не лише із цукром. Якщо приготувати незвичайний маринад, він може до смаку нагадувати оливки. Така пікантна закуска стане родзинкою будь-якого застілля.
Як консервувати виноград під оливки
Інгредієнти:
- виноград зелений (бажано без кісточок) – 450 г;
- запашний перець горошком — 2 шт.;
- чорний перець горошком — 5 — 6 шт.;
- оцет столовий 9% — 2 ст. л.;
- гвоздика — 1 — 2 бутони;
- лавровий лист — 1 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 0,5 ст. л.;
- вода — 0,3л.
Спосіб приготування:
- Простерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним для вас способом.
- Виноград ретельно вимийте та відокремте ягоди від гілочок.
- У банку покладете всі прянощі та виноград, залийте окропом і закрийте кришкою.
- Через 10 хвилин злийте рідину в каструлю і доведіть до кипіння. У маринад додайте цукор та сіль, кип’ятіть до розчинення.
- У банку до винограду влийте оцет.
- Розсіл залийте банками та закотіть. Остудіть при кімнатній температурі та приберіть на зберігання.
До речі, виноград можна використовувати при консервації огірків за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!