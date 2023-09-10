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Розкритий рецепт ідеального сніданку: просто змішайте борошно та яблука

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Яблучні оладки близькі змітатимуть за секунду
Яблучні оладки близькі змітатимуть за секунду. Фото chasdiy.org

Заради цієї страви варто вставати вранці

Яка б погода не була за вікном, повітряні, ніжні та пишні оладки – це завжди гарна ідея для початку дня. Вони ідеальні у поєднанні з будь-яким напоєм – кавою, чаєм, какао та гарячим шоколадом.

Прекрасним рецептом яблучних оладок з нами поділилися "Бабусині рецепти". З одного яблука та склянки кефіру ви швидко приготуєте цілу тарілку смакоти. Це чудовий варіант "почастувати" яблуками навіть тих, хто не дуже їх любить.

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

  • теплий кефір – 250 мл;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 4-6 ст.
  • борошно — 220 г;
  • яблуко – 1 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • сода — 1/2 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішайте кефір з яйцем, додайте цукор і трохи солі. Змішайте усі інгредієнти до однорідного стану.
  2. В масу додайте борошно і соду, замісіть тісто.
  3. Яблуко помийте, якщо є бажання, натріть на тертці та додайте до тіста. Перемішайте все та дайте йому відпочити 15 хвилин.
  4. Розігрійте сковороду з рослинною олією.
  5. Обсмажте оладки на середньому вогні по 4-5 хвилин із кожного боку до золотистого кольору. Перевертайте їх, коли на оладках почнуть з’являтися бульбашки.

Спробуйте швидкий рецепт з яблук та хліба за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
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