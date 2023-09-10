Розкритий рецепт ідеального сніданку: просто змішайте борошно та яблука

Заради цієї страви варто вставати вранці

Яка б погода не була за вікном, повітряні, ніжні та пишні оладки – це завжди гарна ідея для початку дня. Вони ідеальні у поєднанні з будь-яким напоєм – кавою, чаєм, какао та гарячим шоколадом.

Прекрасним рецептом яблучних оладок з нами поділилися "Бабусині рецепти". З одного яблука та склянки кефіру ви швидко приготуєте цілу тарілку смакоти. Це чудовий варіант "почастувати" яблуками навіть тих, хто не дуже їх любить.

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

теплий кефір – 250 мл;

яйце – 1 шт.;

цукор – 4-6 ст.

борошно — 220 г;

яблуко – 1 шт.;

сіль — щіпка;

сода — 1/2 ч.л.

Спосіб приготування:

У мисці змішайте кефір з яйцем, додайте цукор і трохи солі. Змішайте усі інгредієнти до однорідного стану. В масу додайте борошно і соду, замісіть тісто. Яблуко помийте, якщо є бажання, натріть на тертці та додайте до тіста. Перемішайте все та дайте йому відпочити 15 хвилин. Розігрійте сковороду з рослинною олією. Обсмажте оладки на середньому вогні по 4-5 хвилин із кожного боку до золотистого кольору. Перевертайте їх, коли на оладках почнуть з’являтися бульбашки.

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