Розкритий рецепт ідеального сніданку: просто змішайте борошно та яблука
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Заради цієї страви варто вставати вранці
Яка б погода не була за вікном, повітряні, ніжні та пишні оладки – це завжди гарна ідея для початку дня. Вони ідеальні у поєднанні з будь-яким напоєм – кавою, чаєм, какао та гарячим шоколадом.
Прекрасним рецептом яблучних оладок з нами поділилися "Бабусині рецепти". З одного яблука та склянки кефіру ви швидко приготуєте цілу тарілку смакоти. Це чудовий варіант "почастувати" яблуками навіть тих, хто не дуже їх любить.
Як приготувати яблучні оладки
Інгредієнти:
- теплий кефір – 250 мл;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 4-6 ст.
- борошно — 220 г;
- яблуко – 1 шт.;
- сіль — щіпка;
- сода — 1/2 ч.л.
Спосіб приготування:
- У мисці змішайте кефір з яйцем, додайте цукор і трохи солі. Змішайте усі інгредієнти до однорідного стану.
- В масу додайте борошно і соду, замісіть тісто.
- Яблуко помийте, якщо є бажання, натріть на тертці та додайте до тіста. Перемішайте все та дайте йому відпочити 15 хвилин.
- Розігрійте сковороду з рослинною олією.
- Обсмажте оладки на середньому вогні по 4-5 хвилин із кожного боку до золотистого кольору. Перевертайте їх, коли на оладках почнуть з’являтися бульбашки.
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