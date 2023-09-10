Спробували у ресторані, приготували вдома: простий рецепт баклажанних котлет
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Дивовижні биточки на швидку руку
У любителів "синеньких" немає питань, як їх краще приготувати. Рецептів з баклажанами — мабуть-невидимо: від єврейської закуски хацилім до маринованих баклажанів.
Однак цей рецепт ви не зможете обминути. Shuba пропонує приготувати неймовірні овочеві битки з баклажанів. Такі котлети будуть хороші і як самостійна страва на обід або вечерю, так і як в якості перекусу на швидку руку.
Як приготувати баклажанні котлети
Інгредієнти на 4 порції:
- баклажан — 500 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- борошно (можна замінити манкою, крохмалем або панірувальними сухарями) — 5 ст. л.;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- петрушка, пучок — 1/2 шт.;
- кінза, пучок — 1/2 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- панірувальні сухарі;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Баклажани помийте, поріжте на шматочки та пропустіть через м’ясорубку.
- Часник і зелень дрібно нарізайте ножем і додайте до перекручених баклажанів.
- У масу додайте яйця і все ретельно вимішайте ложкою. Потім додайте борошно, посоліть, поперчіть і знову все перемішайте.
- Розігрійте сковороду з олією.
- Сформуйте котлети, обваляйте їх у панірувальних та сухарях і викладіть на сковороду. Смажте їх на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.
Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися гіркоти в баклажанах. Користуйтеся кулінарними хитрощами та готуйте із задоволенням!