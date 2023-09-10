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Спробували у ресторані, приготували вдома: простий рецепт баклажанних котлет

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Баклажанні котлети готуватимете часто
Баклажанні котлети готуватимете часто. Фото shuba.life

Дивовижні биточки на швидку руку

У любителів "синеньких" немає питань, як їх краще приготувати. Рецептів з баклажанами — мабуть-невидимо: від єврейської закуски хацилім до маринованих баклажанів.

Однак цей рецепт ви не зможете обминути. Shuba пропонує приготувати неймовірні овочеві битки з баклажанів. Такі котлети будуть хороші і як самостійна страва на обід або вечерю, так і як в якості перекусу на швидку руку.

Як приготувати баклажанні котлети

Інгредієнти на 4 порції:

  • баклажан — 500 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • борошно (можна замінити манкою, крохмалем або панірувальними сухарями) — 5 ст. л.;
  • часник, зубчики – 1 шт.;
  • петрушка, пучок — 1/2 шт.;
  • кінза, пучок — 1/2 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • панірувальні сухарі;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани помийте, поріжте на шматочки та пропустіть через м’ясорубку.
  2. Часник і зелень дрібно нарізайте ножем і додайте до перекручених баклажанів.
  3. У масу додайте яйця і все ретельно вимішайте ложкою. Потім додайте борошно, посоліть, поперчіть і знову все перемішайте.
  4. Розігрійте сковороду з олією.
  5. Сформуйте котлети, обваляйте їх у панірувальних та сухарях і викладіть на сковороду. Смажте їх на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися гіркоти в баклажанах. Користуйтеся кулінарними хитрощами та готуйте із задоволенням!

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