Спробували у ресторані, приготували вдома: простий рецепт баклажанних котлет

Дивовижні биточки на швидку руку

У любителів "синеньких" немає питань, як їх краще приготувати. Рецептів з баклажанами — мабуть-невидимо: від єврейської закуски хацилім до маринованих баклажанів.

Однак цей рецепт ви не зможете обминути. Shuba пропонує приготувати неймовірні овочеві битки з баклажанів. Такі котлети будуть хороші і як самостійна страва на обід або вечерю, так і як в якості перекусу на швидку руку.

Як приготувати баклажанні котлети

Інгредієнти на 4 порції:

баклажан — 500 г;

яйця курячі — 2 шт.;

борошно (можна замінити манкою, крохмалем або панірувальними сухарями) — 5 ст. л.;

часник, зубчики – 1 шт.;

петрушка, пучок — 1/2 шт.;

кінза, пучок — 1/2 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

панірувальні сухарі;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте, поріжте на шматочки та пропустіть через м’ясорубку. Часник і зелень дрібно нарізайте ножем і додайте до перекручених баклажанів. У масу додайте яйця і все ретельно вимішайте ложкою. Потім додайте борошно, посоліть, поперчіть і знову все перемішайте. Розігрійте сковороду з олією. Сформуйте котлети, обваляйте їх у панірувальних та сухарях і викладіть на сковороду. Смажте їх на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися гіркоти в баклажанах. Користуйтеся кулінарними хитрощами та готуйте із задоволенням!