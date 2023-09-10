Неймовірний рецепт маринованих грибів: спробуйте — і магазинних не захочеться

Швидкий рецепт приголомшливої закуски

Іноді, коли гості практично на порозі, хочеться швиденько здивувати їх якоюсь незвичайною стравою. Спробуйте приготувати мариновані печериці.

Цей делікатес із легкими нотками кислинки стане ідеальним варіантом для закуски. Спробуйте рецепт від "Важно знать" — і ви не відірветесь.

Як приготувати мариновані печериці

Інгредієнти:

600 г свіжих печериць;

40 г солі;

0,5 ч. л. лимонної кислоти;

2 лаврові листи;

6 горошин чорного перцю;

2 ст. л. рослинної олії;

2 ст. л. яблучного оцту;

3 зуб. часнику;

1 гострий перець (до смаку);

0,5 ч. л. паприки;

пучок свіжої зелені кропу.

Спосіб приготування:

У велику каструлю залийте літр води, додайте сіль, лимонну кислоту, лавровий лист і чорний перець, доведіть до кипіння та зменште вогонь. У бульйон відправте печериці, накрийте кришкою і варіть 10 хвилин. Для приготування маринаду в мисці змішайте олію та яблучний оцет, додайте пропущений через прес часник, паприку та подрібнений кріп. За бажанням можна додати подрібнений гострий перець. Печериці дістаньте з бульйону, викладіть у тарілку, залийте маринадом і додайте трохи бульйону з каструлі, залиште гриби остигати та просочуватися маринадом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко почистити печериці. Скористайтеся цими хитрощами та готуйте із задоволенням!