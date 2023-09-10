Просто замаринуйте та відправте на вогонь: рецепт рибного шашлику, з яким забудете навіть про м’ясний
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Така страва урізноманітнить ваше меню
Літо – це часті пікніки, експерименти з новими стравами та зустрічі з друзями. А які пікніки без смачного та соковитого шашлику ?
Якщо ви не любите м’ясо, але хочете приготувати смачний та легший шашлик, найкраще для цього підійде риба та овочі. Найголовніше в цій страві — вибрати безпечну рибу, особливо зараз, у спеку. Спробуйте неймовірно смачний шашлик зі скумбрії за рецептом FoodOboz — і близькі будуть просити його замість м’ясного.
Як приготувати шашлик зі скумбрії
Інгредієнти:
- філе скумбрії – 6 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- чебрець — 5-7 гілочок;
- апельсин – 1 шт.;
- сіль, чорний перець — щіпка.
Спосіб приготування:
- Скумбрію помийте, випатрайте і видаліть кістки.
- Рибу посоліть, поперчіть, додайте коріандр, чебрець, поріжте апельсин, лимон і все ретельно перемішайте, залиште на 1-2 години.
- Кільцями наріжте цибулю і додайте до скумбрії.
- З риби зробіть рулетики, нанизайте їх на шампур та запікайте на вогні 10-15 хвилин. Періодично перевертайте шашлик, щоб скумбрія добре просмажилася.
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