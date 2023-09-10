Просто замаринуйте та відправте на вогонь: рецепт рибного шашлику, з яким забудете навіть про м’ясний

Така страва урізноманітнить ваше меню

Літо – це часті пікніки, експерименти з новими стравами та зустрічі з друзями. А які пікніки без смачного та соковитого шашлику ?

Якщо ви не любите м’ясо, але хочете приготувати смачний та легший шашлик, найкраще для цього підійде риба та овочі. Найголовніше в цій страві — вибрати безпечну рибу, особливо зараз, у спеку. Спробуйте неймовірно смачний шашлик зі скумбрії за рецептом FoodOboz — і близькі будуть просити його замість м’ясного.

Як приготувати шашлик зі скумбрії

Інгредієнти:

філе скумбрії – 6 шт.;

лимон – 1 шт.;

цибуля – 2 шт.;

коріандр — 1 ч. л.;

чебрець — 5-7 гілочок;

апельсин – 1 шт.;

сіль, чорний перець — щіпка.

Спосіб приготування:

Скумбрію помийте, випатрайте і видаліть кістки. Рибу посоліть, поперчіть, додайте коріандр, чебрець, поріжте апельсин, лимон і все ретельно перемішайте, залиште на 1-2 години. Кільцями наріжте цибулю і додайте до скумбрії. З риби зробіть рулетики, нанизайте їх на шампур та запікайте на вогні 10-15 хвилин. Періодично перевертайте шашлик, щоб скумбрія добре просмажилася.

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