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Просто замаринуйте та відправте на вогонь: рецепт рибного шашлику, з яким забудете навіть про м’ясний

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шашлик зі скумбрії гості проситимуть постійно
Шашлик зі скумбрії гості проситимуть постійно. Фото receptisalatov.com

Така страва урізноманітнить ваше меню

Літо – це часті пікніки, експерименти з новими стравами та зустрічі з друзями. А які пікніки без смачного та соковитого шашлику ?

Якщо ви не любите м’ясо, але хочете приготувати смачний та легший шашлик, найкраще для цього підійде риба та овочі. Найголовніше в цій страві — вибрати безпечну рибу, особливо зараз, у спеку. Спробуйте неймовірно смачний шашлик зі скумбрії за рецептом FoodOboz — і близькі будуть просити його замість м’ясного.

Як приготувати шашлик зі скумбрії

Інгредієнти:

  • філе скумбрії – 6 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • цибуля – 2 шт.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • чебрець — 5-7 гілочок;
  • апельсин – 1 шт.;
  • сіль, чорний перець — щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Скумбрію помийте, випатрайте і видаліть кістки.
  2. Рибу посоліть, поперчіть, додайте коріандр, чебрець, поріжте апельсин, лимон і все ретельно перемішайте, залиште на 1-2 години.
  3. Кільцями наріжте цибулю і додайте до скумбрії.
  4. З риби зробіть рулетики, нанизайте їх на шампур та запікайте на вогні 10-15 хвилин. Періодично перевертайте шашлик, щоб скумбрія добре просмажилася.

Рекомендуємо також приготувати скумбрію з картоплею за рецептом "Телеграфа ". Це чудовий варіант для смачної вечері.

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